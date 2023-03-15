https://sputniknews.com.tr/20230315/toggdan-t10x-on-siparis-surecine-iliskin-bilgilendirme--1068317390.html
Togg'dan 'T10X' ön sipariş sürecine ilişkin bilgilendirme
Togg'dan 'T10X' ön sipariş sürecine ilişkin bilgilendirme
Togg, 'e-Nasıl T10X için ön sipariş verilir?' başlığıyla bir video paylaştı. Videoda, Trumore uygulaması üzerinde nasıl ön sipariş verilebileceğine ilişkin... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T23:17+0300
2023-03-15T23:17+0300
2023-03-15T23:17+0300
yaşam
togg
araba
araç
elektrikli araç
türkiye
sipariş
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Togg'un resmi Twitter hesabından T10X ön sipariş sürecine ilişkin videolu bir açıklama paylaşıldı.Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"2023 yılı içerisinde T10X sahibi olabilmek için öncelikle Trumore uygulaması ya da web adresinden kaydınızı oluşturun ve giriş yapın. Trumore uygulamamız ve web sitemiz üzerinden T10X donanım özelliklerini, teknik verilerini ve fiyatlarını, konfigatörü kullanarak inceleyebilirsiniz. Ardından T10X'in versiyonunu seçip, hemen kişiselleştirmeye başlayabilirsiniz.Tercih ettiğiniz versiyon için tanımlanmış lansmana özel avantajlı paket tercihinizi yaptıktan sonra Türkiye'nin renklerinden dilediğinizi seçip, seçtiğiniz renkle birlikte T10X'i 360 derece inceleyebilirsiniz. Konfigürasyonu tamamlamadan önce siparişinize opsiyonel donanımlardan tercih ettiklerinizi ekleyebilirsiniz.Ön sipariş sözleşmesini onayladıktan sonra ödeme aşamasına geçebilirsiniz. Trumore hesabınız üzerinden Trumore cüzdanınızı oluşturup 60 bin TL'lik ön sipariş tutarını e-cüzdanınıza aktararak ön siparişinizi tamamlayın ve e-sipariş döneminin sona ermesini bekleyin."
https://sputniknews.com.tr/20230314/toggun-fiyati-aciklandi-1068237054.html
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togg, araba, araç, elektrikli araç, türkiye, sipariş
Togg'dan 'T10X' ön sipariş sürecine ilişkin bilgilendirme
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Togg, 'e-Nasıl T10X için ön sipariş verilir?' başlığıyla bir video paylaştı. Videoda, Trumore uygulaması üzerinde nasıl ön sipariş verilebileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.
Togg'un resmi Twitter hesabından T10X ön sipariş sürecine ilişkin videolu bir açıklama paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"2023 yılı içerisinde T10X sahibi olabilmek için öncelikle Trumore uygulaması ya da web adresinden kaydınızı oluşturun ve giriş yapın. Trumore uygulamamız ve web sitemiz üzerinden T10X donanım özelliklerini, teknik verilerini ve fiyatlarını, konfigatörü kullanarak inceleyebilirsiniz. Ardından T10X'in versiyonunu seçip, hemen kişiselleştirmeye başlayabilirsiniz.
Tercih ettiğiniz versiyon için tanımlanmış lansmana özel avantajlı paket tercihinizi yaptıktan sonra Türkiye'nin renklerinden dilediğinizi seçip, seçtiğiniz renkle birlikte T10X'i 360 derece inceleyebilirsiniz. Konfigürasyonu tamamlamadan önce siparişinize opsiyonel donanımlardan tercih ettiklerinizi ekleyebilirsiniz.
Ön sipariş sözleşmesini onayladıktan sonra ödeme aşamasına geçebilirsiniz. Trumore hesabınız üzerinden Trumore cüzdanınızı oluşturup 60 bin TL'lik ön sipariş tutarını e-cüzdanınıza aktararak ön siparişinizi tamamlayın ve e-sipariş döneminin sona ermesini bekleyin."