https://sputniknews.com.tr/20230314/toggun-fiyati-aciklandi-1068237054.html
Togg'un fiyatı açıklandı
Togg'un fiyatı açıklandı
Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T14:51+0300
2023-03-14T14:51+0300
2023-03-14T15:15+0300
ekonomi
togg
yerli otomobil
türkiye
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Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.Togg CEO'su Karakaş, "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" dedi.
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togg, yerli otomobil, türkiye
togg, yerli otomobil, türkiye
Togg'un fiyatı açıklandı
14:51 14.03.2023 (güncellendi: 15:15 14.03.2023) Abone ol
Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
Togg CEO'su Karakaş, "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" dedi.