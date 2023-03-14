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Togg'un fiyatı açıklandı
Togg'un fiyatı açıklandı
Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T14:51+0300
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ekonomi
togg
yerli otomobil
türkiye
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Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.Togg CEO'su Karakaş, "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" dedi.
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togg, yerli otomobil, türkiye
togg, yerli otomobil, türkiye

Togg'un fiyatı açıklandı

14:51 14.03.2023 (güncellendi: 15:15 14.03.2023)
© İHATogg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı
Togg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© İHA
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Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
Togg CEO'su Karakaş, "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" dedi.
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