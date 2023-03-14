https://sputniknews.com.tr/20230314/toggun-fiyati-aciklandi-1068237054.html

Togg'un fiyatı açıklandı

Togg'un fiyatı açıklandı

Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T14:51+0300

2023-03-14T14:51+0300

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ekonomi

togg

yerli otomobil

türkiye

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Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.Togg CEO'su Karakaş, "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" dedi.

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togg, yerli otomobil, türkiye