https://sputniknews.com.tr/20230315/steven-seagal-yuzde-bir-milyon-rusum-1068278227.html
Steven Seagal: Yüzde bir milyon Rus'um
Steven Seagal: Yüzde bir milyon Rus'um
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilen ABD’li sinema sanatçısı Steven Seagal... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T11:55+0300
2023-03-15T11:55+0300
2023-03-15T12:04+0300
dünya
steven seagal
rusya
uluslararası rusofil hareketi
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ABD'li film yıldızı Steven Seagal, Salı günü Moskova'da Uluslararası Rusofil Hareketi'nin kuruluş toplantısına katıldı.Etkinliğin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Seagal, devam eden uluslararası krize rağmen Amerikalıların yaklaşık yarısının Rusya'yı hala sevdiğini söyledi ve büyükbabasının Rusya'dan Amerika'ya göç ettiğini hatırlatarak "Yüzde yüz Rus yanlısı ve yüzde bir milyon Rus olduğumu söyleyebilirim" dedi.RT'ye de konuşan aktör, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kendisine verilen Dostluk Nişanı hakkında ise "Muazzam onur duydum. Bence Başkan Putin bunu yaptığı için son derece nazikti. Muazzam bir onur duydum, umarım buna layık olabilirim" ifadelerini kullandı. Geçen yıl Donbass'a yaptığı geziden söz eden Seagal, gezinin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ve bölgedeki gelişmeleri aktaranların ezici çoğunluğunun oradaki durum hakkında birinci kaynaktan bilgi sahibi olmadıklarını söyledi:"Dünyaya aktarılan haberlerin yüzde 99'unun Donbass'a, Lugansk'a, Ukrayna'ya hiç gitmemiş insanlar tarafından yapıldığını anladığımda, oraya gitmenin önemli olacağını düşündüm. Oradaki Ukraynalılarla, Ruslarla röportaj yapın ve bırakın insanlar gerçeklerini söylesinler."Dün kuruluşunu ilan eden Uluslararası Rusofil Hareketi, Rusya'ya sempati duymasıyla tanınan Bulgar siyasetçi Nikolay Malinov'un ortaya attığı bir fikre dayanıyor. Rusya lideri Putin, etkinliğe katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, ortaya çıkan Rusofil hareketinin 'Rusları diğer halklarla birbirine bağlayan ve uzun süredir devam eden dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine' dayandığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/putinden-steven-seagala-dostluk-nisani-1067568409.html
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steven seagal, rusya, uluslararası rusofil hareketi
steven seagal, rusya, uluslararası rusofil hareketi
Steven Seagal: Yüzde bir milyon Rus'um
11:55 15.03.2023 (güncellendi: 12:04 15.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilen ABD’li sinema sanatçısı Steven Seagal, Uluslararası Rusofil Hareketi'nin Moskova'daki kuruluş toplantısında yaptığı açıklamada "Yüzde bir miyon Rus'um" ifadelerini kullandı.
ABD'li film yıldızı Steven Seagal, Salı günü Moskova'da Uluslararası Rusofil Hareketi'nin kuruluş toplantısına katıldı.
Etkinliğin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Seagal, devam eden uluslararası krize rağmen Amerikalıların yaklaşık yarısının Rusya'yı hala sevdiğini söyledi ve büyükbabasının Rusya'dan Amerika'ya göç ettiğini hatırlatarak "Yüzde yüz Rus yanlısı ve yüzde bir milyon Rus olduğumu söyleyebilirim" dedi.
RT'ye de konuşan aktör, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kendisine verilen Dostluk Nişanı hakkında ise "Muazzam onur duydum. Bence Başkan Putin bunu yaptığı için son derece nazikti. Muazzam bir onur duydum, umarım buna layık olabilirim" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Donbass'a yaptığı geziden söz eden Seagal, gezinin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ve bölgedeki gelişmeleri aktaranların ezici çoğunluğunun oradaki durum hakkında birinci kaynaktan bilgi sahibi olmadıklarını söyledi:
"Dünyaya aktarılan haberlerin yüzde 99'unun Donbass'a, Lugansk'a, Ukrayna'ya hiç gitmemiş insanlar tarafından yapıldığını anladığımda, oraya gitmenin önemli olacağını düşündüm. Oradaki Ukraynalılarla, Ruslarla röportaj yapın ve bırakın insanlar gerçeklerini söylesinler."
Dün kuruluşunu ilan eden Uluslararası Rusofil Hareketi, Rusya'ya sempati duymasıyla tanınan Bulgar siyasetçi Nikolay Malinov'un ortaya attığı bir fikre dayanıyor.
Rusya lideri Putin, etkinliğe katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, ortaya çıkan Rusofil hareketinin 'Rusları diğer halklarla birbirine bağlayan ve uzun süredir devam eden dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine' dayandığını söyledi.