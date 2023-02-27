https://sputniknews.com.tr/20230227/putinden-steven-seagala-dostluk-nisani-1067568409.html
Putin’den Steven Seagal'a Dostluk Nişanı
Putin’den Steven Seagal'a Dostluk Nişanı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilen ABD’li sinema sanatçısı Steven Seagal’ın... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T17:39+0300
2023-02-27T17:39+0300
2023-02-27T17:39+0300
dünya
steven seagal
vladimir putin
dostluk
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Rusya Devlat Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi Steven Seagal’ı, Rusya ve Rus halkı ile ilişkileri geliştiren ve güçlendiren kişilere verilen Dostluk Nişanı ile ödüllendirildi, ilgili kararname hukuki bilgiler sitesinde yayınlandı.Putin’in imzaladığı kararname metninde, “Uluslararası kültürel ve insani işbirliğinin gelişmesine büyük katkıları için” açıklamasına yer verildi.ABD’li oyuncu 2016’da Rusya vatandaşlığı almıştı, pasaportu bizzat Vladimir Putin tarafından takdim edilmişti. İki yıl sonra Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak atanmıştı. Faaliyetleri nedeniyle herhangi bir ödeneği bulunmayan Seagal kültür, sanat, toplumsal ve gençlik buluşmaları alanında etkileşimin geliştirilmesi için çabalıyor.
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steven seagal, vladimir putin, dostluk
steven seagal, vladimir putin, dostluk
Putin’den Steven Seagal'a Dostluk Nişanı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilen ABD’li sinema sanatçısı Steven Seagal’ın Dostluk Nişanı ile ödüllendirildiği bildirildi.
Rusya Devlat Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi Steven Seagal’ı, Rusya ve Rus halkı ile ilişkileri geliştiren ve güçlendiren kişilere verilen Dostluk Nişanı ile ödüllendirildi, ilgili kararname hukuki bilgiler sitesinde yayınlandı.
Putin’in imzaladığı kararname metninde, “Uluslararası kültürel ve insani işbirliğinin gelişmesine büyük katkıları için” açıklamasına yer verildi.
ABD’li oyuncu 2016’da Rusya vatandaşlığı almıştı, pasaportu bizzat Vladimir Putin tarafından takdim edilmişti. İki yıl sonra Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak atanmıştı. Faaliyetleri nedeniyle herhangi bir ödeneği bulunmayan Seagal kültür, sanat, toplumsal ve gençlik buluşmaları alanında etkileşimin geliştirilmesi için çabalıyor.