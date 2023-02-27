https://sputniknews.com.tr/20230227/putinden-steven-seagala-dostluk-nisani-1067568409.html

Putin’den Steven Seagal'a Dostluk Nişanı

Putin’den Steven Seagal'a Dostluk Nişanı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilen ABD’li sinema sanatçısı Steven Seagal’ın... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T17:39+0300

2023-02-27T17:39+0300

2023-02-27T17:39+0300

dünya

steven seagal

vladimir putin

dostluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067568217_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3bd830ad29b2cff92957ee806cda78f0.jpg

Rusya Devlat Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi Steven Seagal’ı, Rusya ve Rus halkı ile ilişkileri geliştiren ve güçlendiren kişilere verilen Dostluk Nişanı ile ödüllendirildi, ilgili kararname hukuki bilgiler sitesinde yayınlandı.Putin’in imzaladığı kararname metninde, “Uluslararası kültürel ve insani işbirliğinin gelişmesine büyük katkıları için” açıklamasına yer verildi.ABD’li oyuncu 2016’da Rusya vatandaşlığı almıştı, pasaportu bizzat Vladimir Putin tarafından takdim edilmişti. İki yıl sonra Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak atanmıştı. Faaliyetleri nedeniyle herhangi bir ödeneği bulunmayan Seagal kültür, sanat, toplumsal ve gençlik buluşmaları alanında etkileşimin geliştirilmesi için çabalıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

steven seagal, vladimir putin, dostluk