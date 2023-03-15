Şoygu ve Suriyeli mevkidaşı Abbas, askeri işbirliğini istişare etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Moskova ziyaretinde eşlik eden bakanlar, Rusyalı mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Abbas arasındaki görüşmede Rusya ile Suriye arasındaki askeri işbirliği konuları ve Suriye'deki durumda masaya yatırıldı.



Dostane bir atmosferde geçen görüşmede taraflar, Rusya ve Suriye'nin savunma ve terörle mücadele alanındaki işbirliğini geliştirme kararlılıklarını teyit etti.



Görüşmenin başında konuşan Şoygu, "Son yıllarda sizlerle birlikte Suriye topraklarının uluslararası terörden kurtarılması konusunda çok büyük bir mesafe kat ettik. Elbette önümüzde daha yapılacak çok iş var ancak halihazırda bunların büyük bölümü gerçekleştirildi" dedi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkede yol açtığı durum nedeniyle Suriye halkına başsağlığı mesajlarını ileten Şoygu, Rusya'nın bu büyük trajedide yardım eli uzattığını ve bu zor zamanda Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.



Abbas da, Rusya'nın verdiği askeri destek için teşekkür ederek işbirliğinin gelişmesini umduğunu kaydetti.