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https://sputniknews.com.tr/20230315/putin-ve-esadin-moskovadaki-gorusmesi-basladi-1068300958.html
Putin ve Esad’ın Moskova’daki görüşmesi başladı
Putin ve Esad’ın Moskova’daki görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile bir araya geldi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T17:15+0300
2023-03-15T18:02+0300
dünya
rusya
suriye
vladimir putin
beşar esad
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Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmeleri sırasında, Suriye Devlet Başkanı Esad ile ‘sürekli iletişim hâlinde olduklarını ve ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu’ belirtti. Putin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye’de neden olduğu yıkımın ülkedeki insani durumu kötüleştirdiğini, ancak Rusya’nın depremin yol açtığı durumu iyileştirmek için Suriye’ye ‘mümkün olan her şekilde yardım edeceğini’ kaydetti.Rusya ile Suriye arasındaki ticaret hacminde artış gözlemlediklerini ve geçen sene bu artışın yüzde 7 oranında olduğunu da söyleyen Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Suriye’de uluslararası terörizme karşı çok önemli çabalar ortaya koyduklarını belirtti.Esad: Yeni ve eski Nazilere karşı yürütülen Ukrayna operasyonunu destekliyoruz Kremlin’deki görüşmelerinin basına kısmında Esad ise Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonu desteklediğini kaydetti.Suriye Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna’da özel askeri operasyonun başlamasından bu yana buraya (Moskova) gerçekleştirdiğim ilk ziyaret olması sebebiyle, yeni ve eski Nazilere karşı yürütülen bu özel askeri operasyonu Suriye’nin desteklediğini yinelemek istiyorum. ‘Eski ve yeni Naziler’ diyorum çünkü (geçmişte) Batı nasıl eski Nazileri kendi topraklarında kabul etmişse, şimdi de onları destekliyor.”Esad'dan Rusça teşekkür Esad ayrıca, depremlerin ardından Rusya’nın ülkesine gönderdiği yardımlar ve arama-kurtarma ekipleri için Rus mevkidaşına teşekkür etti ve Rusça ‘teşekkürler’ anlamına gelen ‘spasibo’ kelimesini kullandı.Suriye Devlet Başkanı bunun yanında, bugünkü Moskova ziyareti ile ülkesi ve Rusya’nın ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçileceğine inandığını belirtti.Putin ve Esad’ın basına açık gerçekleştirilen bu açıklamaların ardından Rusya-Suriye görüşmeleri Moskova’da kapalı kapılar ardından devam edecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin birinci aşaması; savunma bakanları, dışişleri bakanları ve maliye bakanlarının yer alacağı heyetlar arası görüşmelerden oluşacak. Söz konusu görüşmeleri takiben, Putin ve Esad’ın bire bir görüşmesi gerçekleşecek. Liderlerin bugünkü görüşmeleri sırasında ele alınacak konulardan biri, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230315/esad-kremlin-sarayinin-yanindaki-mechul-asker-anitina-celenk-birakti--1068286409.html
https://sputniknews.com.tr/20230314/suriye-devlet-baskani-besar-esad-resmi-ziyaret-icin-moskovada-1068253474.html
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rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad
rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad

Putin ve Esad’ın Moskova’daki görüşmesi başladı

17:15 15.03.2023 (güncellendi: 18:02 15.03.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / POOL
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmeleri sırasında, Suriye Devlet Başkanı Esad ile ‘sürekli iletişim hâlinde olduklarını ve ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu’ belirtti.
Putin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye’de neden olduğu yıkımın ülkedeki insani durumu kötüleştirdiğini, ancak Rusya’nın depremin yol açtığı durumu iyileştirmek için Suriye’ye ‘mümkün olan her şekilde yardım edeceğini’ kaydetti.
Rusya ile Suriye arasındaki ticaret hacminde artış gözlemlediklerini ve geçen sene bu artışın yüzde 7 oranında olduğunu da söyleyen Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Suriye’de uluslararası terörizme karşı çok önemli çabalar ortaya koyduklarını belirtti.

Esad: Yeni ve eski Nazilere karşı yürütülen Ukrayna operasyonunu destekliyoruz

Kremlin’deki görüşmelerinin basına kısmında Esad ise Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonu desteklediğini kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna’da özel askeri operasyonun başlamasından bu yana buraya (Moskova) gerçekleştirdiğim ilk ziyaret olması sebebiyle, yeni ve eski Nazilere karşı yürütülen bu özel askeri operasyonu Suriye’nin desteklediğini yinelemek istiyorum. ‘Eski ve yeni Naziler’ diyorum çünkü (geçmişte) Batı nasıl eski Nazileri kendi topraklarında kabul etmişse, şimdi de onları destekliyor.”
Beşar Esad- Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
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Esad, Kremlin Sarayı'nın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
13:34

Esad'dan Rusça teşekkür

Esad ayrıca, depremlerin ardından Rusya’nın ülkesine gönderdiği yardımlar ve arama-kurtarma ekipleri için Rus mevkidaşına teşekkür etti ve Rusça ‘teşekkürler’ anlamına gelen ‘spasibo’ kelimesini kullandı.
Suriye Devlet Başkanı bunun yanında, bugünkü Moskova ziyareti ile ülkesi ve Rusya’nın ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçileceğine inandığını belirtti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
DÜNYA
Suriye Devlet Başkanı Esad resmi ziyaret için Moskova'da
Dün, 21:25
Putin ve Esad’ın basına açık gerçekleştirilen bu açıklamaların ardından Rusya-Suriye görüşmeleri Moskova’da kapalı kapılar ardından devam edecek.
Taraflar arasındaki görüşmelerin birinci aşaması; savunma bakanları, dışişleri bakanları ve maliye bakanlarının yer alacağı heyetlar arası görüşmelerden oluşacak. Söz konusu görüşmeleri takiben, Putin ve Esad’ın bire bir görüşmesi gerçekleşecek.
Liderlerin bugünkü görüşmeleri sırasında ele alınacak konulardan biri, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi olacak.
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