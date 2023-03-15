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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-insan-haklari-konseyi-uyesi-visinskiy-bmgkda-ukraynada-rus-dusmanligi-tezahurlerini-anlatti-1068262888.html
Rusya İnsan Hakları Konseyi üyesi Vışinskiy, BMGK’da Ukrayna’da Rus düşmanlığı tezahürlerini anlattı
Rusya İnsan Hakları Konseyi üyesi Vışinskiy, BMGK’da Ukrayna’da Rus düşmanlığı tezahürlerini anlattı
Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü Vışinskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Kiev makamlarının ve Ukrayna toplumunun diğer temsilcilerinin... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T00:52+0300
2023-03-15T00:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
insan hakları
savaş
operasyon
kirill vışinskiy
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Rusya lideri Vladimir Putin’in Devlet Başkanlığı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi üyeliğine atadığı Kirill Vışinskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Kiev makamlarının ve Ukrayna toplumunun diğer temsilcilerinin eylemlerinde Rus düşmanlığının tezahürleri ile ilgili konuştu.2022 yılı boyunca Ukrayna’daki cumhuriyetçi televizyon kanallarının yayınında Rus düşmanlığı uyandıran, insanlara karşı nefret dolu çağrılara yer verildiğini hatırlatan Vışinskiy, “Kanal 24’ün muhabiri Fahrudin Şarafmal, canlı yayında ‘Rusların ailelerini ve çocuklarını yok edip işlerini bitirme’ çağrısında bulundu” diye konuştu.Ruslara hitap eden gazetecinin sözlerini de alıntılayan Vışinskiy, “Tüm ailelerinizi katletmemiz gerekirse, bunu yapacak ilklerden biri ben olacağım. Yaşasın ulus” ifadelerini kullandı."Mobil Hastane projesinin başkanı olan Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko, Rus esirlerin ‘insan değil hamamböceği’ oldukları için hadım edilmesi çağrısında bulundu" diyen Vışinskiy, ayrıca o dönemde Ukrayna'da ortaya çıkan, Ukrayna gömleği giymiş ve başına çelenk geçirmiş bir genç kızın orakla bir Rus askerinin boğazını keserken ve ‘Şimdi kanlı hasadımızı topluyoruz. Hepinizi ölüm bekliyor’ derken görüntülendiği sözde sosyal reklam içerikli videoyu da hatırlattı.Rusya İnsan Hakları Konseyi üyesi Vışinskiy, “Ve bu açıklamalar bugün uygulamaya konuluyor, bu Rus esirlerin infaz edilmesi olaylarından, esaret altında iken gördükleri insanlık dışı muameleden, Rusça konuşan Donbass'taki sivillerin bombalanmasından görülebiliyor” vurgusunu yaptı.BM Güvenlik Konseyi’nin üyelerinin dikkatini Rusya'nın siyasi rejiminin resmen ‘raşizm’ olarak adlandırılmasını öneren ve pazartesi günü Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da kayıt altına alınan parlamento bildiri taslağına da çeken Vışinskiy, “Milletvekilleri, Ukrayna'da uydurulan bu olgunun belirtileri olarak, ‘şiddetli baskı ve (veya) diğer halkların varlığının inkarı yoluyla Rusya'nın ve Rusların kendilerini yüceltmesini’ öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.Ruslarla ilgili bu yalanın sadece Ukrayna'da değil, diğer ülkelerde de Rusya'ya ve halkına karşı açık bir düşmanlık ve nefret uyandırmayı ve Rus düşmanlığı oluşturmanın bir aracı haline gelmeyi amaçladığını anlatan Vışinskiy, “Avrupa Birliği’nde zaten böyle bir durum söz konusu, Polonya Başbakanı (Mateusz) Morawiecki Mart 2022’de, Rus düşmanlığının ‘bugün zaten ana akım olduğunu ve bizim (Polonyalı ve Avrupalı politikacıların) işlevlerimizi yaptığımız bir kanıt olarak kabul edildiğini’ itiraf etmişti” eklemesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/alman-gazeteci-ukrayna-ordusunun-artyomovsktaki-kritik-savunma-hatlari-dustu-1068258554.html
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rusya, ukrayna, insan hakları, savaş, operasyon, kirill vışinskiy
rusya, ukrayna, insan hakları, savaş, operasyon, kirill vışinskiy

Rusya İnsan Hakları Konseyi üyesi Vışinskiy, BMGK’da Ukrayna’da Rus düşmanlığı tezahürlerini anlattı

00:52 15.03.2023
© Sputnik /  / Multimedya arşivine gidinRİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy
RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kiril Vışinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
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Rossiya Segodnya Medya Grubu İcra Direktörü Vışinskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Kiev makamlarının ve Ukrayna toplumunun diğer temsilcilerinin eylemlerinde Rus düşmanlığının tezahürlerini anlattı.
Rusya lideri Vladimir Putin’in Devlet Başkanlığı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi üyeliğine atadığı Kirill Vışinskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Kiev makamlarının ve Ukrayna toplumunun diğer temsilcilerinin eylemlerinde Rus düşmanlığının tezahürleri ile ilgili konuştu.
2022 yılı boyunca Ukrayna’daki cumhuriyetçi televizyon kanallarının yayınında Rus düşmanlığı uyandıran, insanlara karşı nefret dolu çağrılara yer verildiğini hatırlatan Vışinskiy, “Kanal 24’ün muhabiri Fahrudin Şarafmal, canlı yayında ‘Rusların ailelerini ve çocuklarını yok edip işlerini bitirme’ çağrısında bulundu” diye konuştu.
Ruslara hitap eden gazetecinin sözlerini de alıntılayan Vışinskiy, “Tüm ailelerinizi katletmemiz gerekirse, bunu yapacak ilklerden biri ben olacağım. Yaşasın ulus” ifadelerini kullandı.
"Mobil Hastane projesinin başkanı olan Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko, Rus esirlerin ‘insan değil hamamböceği’ oldukları için hadım edilmesi çağrısında bulundu" diyen Vışinskiy, ayrıca o dönemde Ukrayna'da ortaya çıkan, Ukrayna gömleği giymiş ve başına çelenk geçirmiş bir genç kızın orakla bir Rus askerinin boğazını keserken ve ‘Şimdi kanlı hasadımızı topluyoruz. Hepinizi ölüm bekliyor’ derken görüntülendiği sözde sosyal reklam içerikli videoyu da hatırlattı.
Rusya İnsan Hakları Konseyi üyesi Vışinskiy, “Ve bu açıklamalar bugün uygulamaya konuluyor, bu Rus esirlerin infaz edilmesi olaylarından, esaret altında iken gördükleri insanlık dışı muameleden, Rusça konuşan Donbass'taki sivillerin bombalanmasından görülebiliyor” vurgusunu yaptı.
BM Güvenlik Konseyi’nin üyelerinin dikkatini Rusya'nın siyasi rejiminin resmen ‘raşizm’ olarak adlandırılmasını öneren ve pazartesi günü Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da kayıt altına alınan parlamento bildiri taslağına da çeken Vışinskiy, “Milletvekilleri, Ukrayna'da uydurulan bu olgunun belirtileri olarak, ‘şiddetli baskı ve (veya) diğer halkların varlığının inkarı yoluyla Rusya'nın ve Rusların kendilerini yüceltmesini’ öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.
Ruslarla ilgili bu yalanın sadece Ukrayna'da değil, diğer ülkelerde de Rusya'ya ve halkına karşı açık bir düşmanlık ve nefret uyandırmayı ve Rus düşmanlığı oluşturmanın bir aracı haline gelmeyi amaçladığını anlatan Vışinskiy, “Avrupa Birliği’nde zaten böyle bir durum söz konusu, Polonya Başbakanı (Mateusz) Morawiecki Mart 2022’de, Rus düşmanlığının ‘bugün zaten ana akım olduğunu ve bizim (Polonyalı ve Avrupalı politikacıların) işlevlerimizi yaptığımız bir kanıt olarak kabul edildiğini’ itiraf etmişti” eklemesini yaptı.
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