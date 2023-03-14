https://sputniknews.com.tr/20230314/alman-gazeteci-ukrayna-ordusunun-artyomovsktaki-kritik-savunma-hatlari-dustu-1068258554.html
Alman gazeteci: Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki kritik savunma hatları düştü
Alman gazeteci: Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki kritik savunma hatları düştü
Bild gazetesi muhabiri Julian Repke, Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki kritik savunma hatlarının düştüğünü bildirdi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T23:51+0300
2023-03-14T23:51+0300
2023-03-14T23:51+0300
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Alman Bild gazetesi muhabiri Julian Repke, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Artyomovsk’taki kritik savunma hatlarının düştüğünü belirtti.Repke, “Bahmut'ta (Artemovsk) Ukrayna ordusunun bir savunma hattı daha çöktü ve Rus kuvvetleri kuzey sanayi bölgesine girdi. Wagner grubu, aralık ayında Zelenskiy’in (Ukrayna Devlet Başkanı) Bahmut'u savunan Ukraynalı askerleri onurlandırdığı Vostokmaş fabrikasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.Alman gazeteci, “Savunma sistemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kent içinde güçlü bir hat oluşturmak için ‘son umudu’ idi. Artık yok. Ruslar sokak sokak ilerleyebilir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/putin-kuzey-akima-yonelik-devlet-duzeyinde-teror-eyleminin-gerceklestirildigi-acik-1068252757.html
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ukrayna, rusya, alman, bild, gazeteci, operasyon, askeri operasyon, artyomovsk
ukrayna, rusya, alman, bild, gazeteci, operasyon, askeri operasyon, artyomovsk
Alman gazeteci: Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki kritik savunma hatları düştü
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Bild gazetesi muhabiri Julian Repke, Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki kritik savunma hatlarının düştüğünü bildirdi.
Alman Bild gazetesi muhabiri Julian Repke, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Artyomovsk’taki kritik savunma hatlarının düştüğünü belirtti.
Repke, “Bahmut'ta (Artemovsk) Ukrayna ordusunun bir savunma hattı daha çöktü ve Rus kuvvetleri kuzey sanayi bölgesine girdi. Wagner grubu, aralık ayında Zelenskiy’in (Ukrayna Devlet Başkanı) Bahmut'u savunan Ukraynalı askerleri onurlandırdığı Vostokmaş fabrikasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Alman gazeteci, “Savunma sistemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kent içinde güçlü bir hat oluşturmak için ‘son umudu’ idi. Artık yok. Ruslar sokak sokak ilerleyebilir” diye ekledi.