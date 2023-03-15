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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/nyt-karadenizde-dusen-abd-ihasi-kirim-yakinlarinda-istihbarat-gorevi-yurutuyordu-1068298303.html
NYT: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sı, Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürütüyordu
NYT: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sı, Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürütüyordu
Karadeniz'de Rusya ordusunun harekete geçmesine neden olan ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürüttüğü... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:16+0300
2023-03-15T16:20+0300
ukrayna krizi
new york times
kırım
iha
ukrayna
abd
rusya
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New York Times (NYT) gazetesinin bir askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre MQ-9 tipi iHA, Romanya'daki üsten havalandı. Bu tür İHA'ların görevlendirildikleri sahada net şekilde keşif yapabildiğini ve Hellfire füzeleri taşıyabildiğini söyleyen askeri kaynak, dünkü vakada yer alan İHA'nın silahlı olmadığının altını çizdi. Kaynak, İHA'nın Kırım'ın yaklaşık 120 km güneydoğusunda istihbarat görevi yürüttüğünü ve bu tür görevlerin 9-10 saat sürdüğünü vurguladı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor. MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-sinirlari-yakininda-dusmanca-ucus-gerceklestirmemesi-konusunda-abdyi-uyardi---1068288086.html
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new york times, kırım, iha, ukrayna, abd, rusya
new york times, kırım, iha, ukrayna, abd, rusya

NYT: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sı, Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürütüyordu

16:16 15.03.2023 (güncellendi: 16:20 15.03.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINMQ-9
MQ-9 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Karadeniz'de Rusya ordusunun harekete geçmesine neden olan ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürüttüğü belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesinin bir askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre MQ-9 tipi iHA, Romanya'daki üsten havalandı.
Bu tür İHA'ların görevlendirildikleri sahada net şekilde keşif yapabildiğini ve Hellfire füzeleri taşıyabildiğini söyleyen askeri kaynak, dünkü vakada yer alan İHA'nın silahlı olmadığının altını çizdi.
Kaynak, İHA'nın Kırım'ın yaklaşık 120 km güneydoğusunda istihbarat görevi yürüttüğünü ve bu tür görevlerin 9-10 saat sürdüğünü vurguladı.
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
SAVUNMA
Rusya, ABD'yi uyardı: Sınırlarımız yakınında düşmanca uçuşlar gerçekleştirmeyin
13:56
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti.
Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor. MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.
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