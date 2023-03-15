https://sputniknews.com.tr/20230315/nyt-karadenizde-dusen-abd-ihasi-kirim-yakinlarinda-istihbarat-gorevi-yurutuyordu-1068298303.html
NYT: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sı, Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürütüyordu
NYT: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sı, Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürütüyordu
Karadeniz'de Rusya ordusunun harekete geçmesine neden olan ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürüttüğü... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:16+0300
2023-03-15T16:16+0300
2023-03-15T16:20+0300
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New York Times (NYT) gazetesinin bir askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre MQ-9 tipi iHA, Romanya'daki üsten havalandı. Bu tür İHA'ların görevlendirildikleri sahada net şekilde keşif yapabildiğini ve Hellfire füzeleri taşıyabildiğini söyleyen askeri kaynak, dünkü vakada yer alan İHA'nın silahlı olmadığının altını çizdi. Kaynak, İHA'nın Kırım'ın yaklaşık 120 km güneydoğusunda istihbarat görevi yürüttüğünü ve bu tür görevlerin 9-10 saat sürdüğünü vurguladı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor. MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-sinirlari-yakininda-dusmanca-ucus-gerceklestirmemesi-konusunda-abdyi-uyardi---1068288086.html
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new york times, kırım, iha, ukrayna, abd, rusya
NYT: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sı, Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürütüyordu
16:16 15.03.2023 (güncellendi: 16:20 15.03.2023) Abone ol
Karadeniz'de Rusya ordusunun harekete geçmesine neden olan ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürüttüğü belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesinin bir askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre MQ-9 tipi iHA, Romanya'daki üsten havalandı.
Bu tür İHA'ların görevlendirildikleri sahada net şekilde keşif yapabildiğini ve Hellfire füzeleri taşıyabildiğini söyleyen askeri kaynak, dünkü vakada yer alan İHA'nın silahlı olmadığının altını çizdi.
Kaynak, İHA'nın Kırım'ın yaklaşık 120 km güneydoğusunda istihbarat görevi yürüttüğünü ve bu tür görevlerin 9-10 saat sürdüğünü vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti.
Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor. MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.