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Maçta 'Nazi selamı' iddiası: 'Her türlü ayrımcılığın karşısındayız'
Maçta 'Nazi selamı' iddiası: 'Her türlü ayrımcılığın karşısındayız'
İstanbul'da düzenlenen liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:12+0300
2023-03-15T16:12+0300
türkiye
futbol maçı
nazi
istanbul
üsküdar
musevi
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İstanbul'da "Üsküdar Amerikan Lisesi" ile "Ulus Özel Musevi Lisesi" futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya geldi.Maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci yaşarken toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edildi.Sosyal medyada tepkiye neden olan iddia sonrası okul yönetimi yazılı açıklama yaptı.Açıklamada "Bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz." denildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.'Gerekli girişimlerde bulunuldu'"Türkiye Yahudi Toplumu"ndan da olayı doğrulayan bir açıklama geldi.
türkiye
istanbul
üsküdar
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futbol maçı, nazi, istanbul, üsküdar, musevi
futbol maçı, nazi, istanbul, üsküdar, musevi

Maçta 'Nazi selamı' iddiası: 'Her türlü ayrımcılığın karşısındayız'

16:12 15.03.2023
© AAFutbol, top, maç
Futbol, top, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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İstanbul'da düzenlenen liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca 'Nazi selamı' vererek yaptığı öne sürüldü. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.
İstanbul'da "Üsküdar Amerikan Lisesi" ile "Ulus Özel Musevi Lisesi" futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya geldi.

Maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci yaşarken toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edildi.

Sosyal medyada tepkiye neden olan iddia sonrası okul yönetimi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz." denildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'Gerekli girişimlerde bulunuldu'

"Türkiye Yahudi Toplumu"ndan da olayı doğrulayan bir açıklama geldi.
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