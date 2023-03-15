https://sputniknews.com.tr/20230315/macta-nazi-selami-iddiasi-her-turlu-ayrimciligin-karsisindayiz-1068298579.html

Maçta 'Nazi selamı' iddiası: 'Her türlü ayrımcılığın karşısındayız'

Maçta 'Nazi selamı' iddiası: 'Her türlü ayrımcılığın karşısındayız'

İstanbul'da düzenlenen liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T16:12+0300

2023-03-15T16:12+0300

2023-03-15T16:12+0300

türkiye

futbol maçı

nazi

istanbul

üsküdar

musevi

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İstanbul'da "Üsküdar Amerikan Lisesi" ile "Ulus Özel Musevi Lisesi" futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya geldi.Maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci yaşarken toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edildi.Sosyal medyada tepkiye neden olan iddia sonrası okul yönetimi yazılı açıklama yaptı.Açıklamada "Bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz." denildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.'Gerekli girişimlerde bulunuldu'"Türkiye Yahudi Toplumu"ndan da olayı doğrulayan bir açıklama geldi.

türkiye

istanbul

üsküdar

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futbol maçı, nazi, istanbul, üsküdar, musevi