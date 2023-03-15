Maçta 'Nazi selamı' iddiası: 'Her türlü ayrımcılığın karşısındayız'
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İstanbul'da düzenlenen liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca 'Nazi selamı' vererek yaptığı öne sürüldü. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.
İstanbul'da "Üsküdar Amerikan Lisesi" ile "Ulus Özel Musevi Lisesi" futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya geldi.
Maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci yaşarken toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edildi.
Sosyal medyada tepkiye neden olan iddia sonrası okul yönetimi yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada "Bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz." denildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci yaşarken toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edildi.
Sosyal medyada tepkiye neden olan iddia sonrası okul yönetimi yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada "Bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz." denildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
March 15, 2023
'Gerekli girişimlerde bulunuldu'
"Türkiye Yahudi Toplumu"ndan da olayı doğrulayan bir açıklama geldi.
Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 14, 2023