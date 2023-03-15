https://sputniknews.com.tr/20230315/fransada-parlamenterlerden-olusan-komisyon-emeklilik-reformunda-anlasti-1068316578.html

Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda anlaştı

Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda anlaştı

Fransa'da senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon, ülke genelinde kitlesel grev ve protestolara neden olan emeklilik reformu tasarısı için nihai... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T22:45+0300

2023-03-15T22:45+0300

2023-03-15T22:45+0300

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elisabeth borne

emmanuel macron

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Fransa'da 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan Karma Komisyon, tartışmalı emeklilik reformunu görüştü.Başbakan Elisabeth Borne komisyonun, emeklilik reformuna ilişkin bir metinde anlaştığını duyurdu. Ülke basını da nihai metnin komisyonda 4'e karşı 10 oyla kabul edildiğini aktardı.Metin yarın Senato'da ardından Ulusal Meclis'te görüşülecek.Tartışmalı emeklilik reformuFransa Başbakanı Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.Reformun, 'emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören' en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, reform, yasa, uzlaşma, avrupa, elisabeth borne, emmanuel macron