https://sputniknews.com.tr/20230315/fransada-parlamenterlerden-olusan-komisyon-emeklilik-reformunda-anlasti-1068316578.html
Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda anlaştı
Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda anlaştı
Fransa'da senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon, ülke genelinde kitlesel grev ve protestolara neden olan emeklilik reformu tasarısı için nihai... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T22:45+0300
2023-03-15T22:45+0300
2023-03-15T22:45+0300
dünya
fransa
emeklilik
emeklilik yaşı
reform
yasa
uzlaşma
avrupa
elisabeth borne
emmanuel macron
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Fransa'da 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan Karma Komisyon, tartışmalı emeklilik reformunu görüştü.Başbakan Elisabeth Borne komisyonun, emeklilik reformuna ilişkin bir metinde anlaştığını duyurdu. Ülke basını da nihai metnin komisyonda 4'e karşı 10 oyla kabul edildiğini aktardı.Metin yarın Senato'da ardından Ulusal Meclis'te görüşülecek.Tartışmalı emeklilik reformuFransa Başbakanı Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.Reformun, 'emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören' en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.
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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, reform, yasa, uzlaşma, avrupa, elisabeth borne, emmanuel macron
fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, reform, yasa, uzlaşma, avrupa, elisabeth borne, emmanuel macron
Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda anlaştı
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Fransa'da senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon, ülke genelinde kitlesel grev ve protestolara neden olan emeklilik reformu tasarısı için nihai bir metin üzerinde mutabakat sağladı.
Fransa'da 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan Karma Komisyon, tartışmalı emeklilik reformunu görüştü.
Başbakan Elisabeth Borne komisyonun, emeklilik reformuna ilişkin bir metinde anlaştığını duyurdu. Ülke basını da nihai metnin komisyonda 4'e karşı 10 oyla kabul edildiğini aktardı.
Metin yarın Senato'da ardından Ulusal Meclis'te görüşülecek.
Tartışmalı emeklilik reformu
Fransa Başbakanı Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.
Reformun, 'emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören' en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.