https://sputniknews.com.tr/20230315/et-pahalilaniyor-uretici-tepkili-arz-sorunu-yok-fiyat-artisindan-tedarikci-ve-aracilar-sorumlu-1068268546.html

Et pahalılanıyor, üretici tepkili: Arz sorunu yok, fiyat artışından tedarikçi ve aracılar sorumlu

Et pahalılanıyor, üretici tepkili: Arz sorunu yok, fiyat artışından tedarikçi ve aracılar sorumlu

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, ramazanda arz sıkıntısı olmamasına rağmen et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçılara karşı önlem alınmasını istedi. Çelik, “Et... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T08:19+0300

2023-03-15T08:19+0300

2023-03-15T08:24+0300

ekonomi

kırmızı et

üretici

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103936/41/1039364170_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_dd5c50e004c2227054dcf162f94ca828.jpg

Hayvan yetiştiricileri ramazanda kırmızı ette arz sıkıntısı yaşanmayacağı görüşünde. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ramazan ayı öncesi kırmızı et arzında bir sıkıntı görünmediğini belirterek, "Ramazanda arz sıkıntısı olmamasına rağmen fiyatları artırmak isteyen fırsatçılara karşı da önlem alınması gerekiyor" dedi.Dünya Gazetesine konuşan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçilerin bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan üretime de devam etme uğraşında olduklarını ifade eden Çelik, yetiştiricilerin üretimi aksatmamak için çabaladıklarını söyledi.'Hayvan varlığında azalma var'Çelik, Türkiye'de kırmızı et üretiminin 2021'de yaklaşık 2 milyon ton civarında gerçekleştiğine dikkati çekerek, bu üretimde küçükbaş hayvancılığın payının yüzde 25 civarında olduğunu bildirdi. Ülkenin hayvan varlığında geçen yıl bir miktar azalma olduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu: Kırmızı et fiyatlarının artışında yetiştiricilerin bir etkisi olmadığını vurgulayan Çelik, "Yetiştirdiği üründen kazanç sağlaması gereken yetiştiricilerimizin ayakta zor durabildiklerini ve yeterli geliri elde edemediklerini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla et fiyatlarını artıranlar tedarikçiler, aracılar ve fırsatçılardır. Bunlar yetiştiricilerimizin emeklerini ranta çevirirken tüketicileri de mağdur etmektedirler." ifadelerini kullandı. Fırsatçıların depremi de bahane ettiklerini belirten Çelik, afetin kırmızı et fiyatlarının artışına bir gerekçe gösterilemeyeceğini dile getirdi.'Küçükbaş hayvancılık geliştirilmeli'Nihat Çelik, fiyatlarında artışın önüne geçilmesi için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230119/kirmizi-ette-fiyat-artisina-karsi-onlem-gerekirse-karkas-et-satisi-yapilacak-1065927636.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırmızı et, üretici, zam