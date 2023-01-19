https://sputniknews.com.tr/20230119/kirmizi-ette-fiyat-artisina-karsi-onlem-gerekirse-karkas-et-satisi-yapilacak-1065927636.html
Kırmızı ette fiyat artışına karşı önlem: 'Gerekirse karkas et satışı yapılacak'
Kırmızı ette fiyat artışına karşı önlem: 'Gerekirse karkas et satışı yapılacak'
Et ve süt Kurumuna piyasayı düzenleme ve dengeleme amacıyla yetki verildi. Kurum, Ramazan öncesinde kırmızı ette fiyat istikrarı için gerekli önlemler... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T15:29+0300
2023-01-19T15:29+0300
2023-01-19T15:29+0300
ekonomi
kırmızı et
et
et ve süt kurumu (esk)
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Et ve Süt Kurumu, ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlarken ihtiyaç durumunda üreticilerin üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlıyor.Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkilendirme ve görevlendirmeler yapıldı.Üretici ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasası düzenli takip ediliyor. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınıyor.Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ile Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli tedarik süreçleri tamamlandı.Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılması kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/fiyati-artan-kirmizi-ete-ithalat-hazirligi-1065550648.html
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kırmızı et, et, et ve süt kurumu (esk)
kırmızı et, et, et ve süt kurumu (esk)
Kırmızı ette fiyat artışına karşı önlem: 'Gerekirse karkas et satışı yapılacak'
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Et ve süt Kurumuna piyasayı düzenleme ve dengeleme amacıyla yetki verildi. Kurum, Ramazan öncesinde kırmızı ette fiyat istikrarı için gerekli önlemler alındığını açıkladı. Et ve Süt Kurumu gerekirse piyasaya taze et satışı yapacak.
Et ve Süt Kurumu, ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlarken ihtiyaç durumunda üreticilerin üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlıyor.
Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkilendirme ve görevlendirmeler yapıldı.
Üretici ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasası düzenli takip ediliyor. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınıyor.
Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ile Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli tedarik süreçleri tamamlandı.
Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılması kararlaştırıldı.