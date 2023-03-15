Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230315/elazigda-saganak-sebebiyle-sori-selalesi-tasti-1068296938.html
Elazığ'da sağanak sebebiyle Sori şelalesi taştı
Elazığ'da sağanak sebebiyle Sori şelalesi taştı
Elazığ'da etkili olan yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T15:45+0300
2023-03-15T15:45+0300
türkiye
elazığ
sağanak
şelale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068296791_0:561:1290:1287_1920x0_80_0_0_f36deb93779e50e1a78fd5b15b777666.jpg
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi.Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en ne gösteren şelalenin coşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/adiyaman-ve-sanliurfadaki-olumsuz-hava-kosullari-ucak-seferlerini-aksatti-1068287937.html
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068296791_0:440:1290:1408_1920x0_80_0_0_f2ce14f1a7f3a37c6394544cd278e5ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elazığ, sağanak, şelale
elazığ, sağanak, şelale

Elazığ'da sağanak sebebiyle Sori şelalesi taştı

15:45 15.03.2023
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAKElazığ'da sağanak sebebiyle Sori şelalesi taştı
Elazığ'da sağanak sebebiyle Sori şelalesi taştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK
Abone olTelegram
Elazığ'da etkili olan yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi.
Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en ne gösteren şelalenin coşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
AnadoluJet - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
TÜRKİYE
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki olumsuz hava koşulları uçak seferlerini aksattı
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала