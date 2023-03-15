https://sputniknews.com.tr/20230315/elazigda-saganak-sebebiyle-sori-selalesi-tasti-1068296938.html
Elazığ'da sağanak sebebiyle Sori şelalesi taştı
Elazığ'da sağanak sebebiyle Sori şelalesi taştı
Elazığ'da etkili olan yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T15:45+0300
2023-03-15T15:45+0300
2023-03-15T15:45+0300
türkiye
elazığ
sağanak
şelale
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi.Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en ne gösteren şelalenin coşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/adiyaman-ve-sanliurfadaki-olumsuz-hava-kosullari-ucak-seferlerini-aksatti-1068287937.html
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elazığ, sağanak, şelale
Elazığ'da sağanak sebebiyle Sori şelalesi taştı
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Elazığ'da etkili olan yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi.
Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en ne gösteren şelalenin coşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.