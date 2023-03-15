https://sputniknews.com.tr/20230315/adiyaman-ve-sanliurfadaki-olumsuz-hava-kosullari-ucak-seferlerini-aksatti-1068287937.html
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki olumsuz hava koşulları uçak seferlerini aksattı
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki olumsuz hava koşulları uçak seferlerini aksattı
Sağanağın ardından sel yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'daki rüzgar ve buzlanma hava trafiğinde aksamalara neden oldu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T13:49+0300
2023-03-15T13:49+0300
2023-03-15T13:49+0300
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şanlıurfa
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Alınan bilgiye göre, AnadoluJet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgar uçak seferlerinde aksamalara yol açtı.Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise şiddetli rüzgardan iniş yapamayarak başka illere yönlendirildi.Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na indi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/sanliurfada-sel-tir-yagmur-sularinda-suruklenerek-dereye-dustu-1068272797.html
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Adıyaman ve Şanlıurfa'daki olumsuz hava koşulları uçak seferlerini aksattı
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Sağanağın ardından sel yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'daki rüzgar ve buzlanma hava trafiğinde aksamalara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, AnadoluJet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.
Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgar uçak seferlerinde aksamalara yol açtı.
Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise şiddetli rüzgardan iniş yapamayarak başka illere yönlendirildi.
Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na indi.