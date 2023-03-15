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Şanlıurfa'da sel: Tır, yağmur sularında sürüklenerek dereye düştü
Şanlıurfa'da sel: Tır, yağmur sularında sürüklenerek dereye düştü
Şanlıurfa’da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu. Araçlar sel nedeniyle mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastığı görüldü. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T10:08+0300
2023-03-15T10:58+0300
türkiye
sel
sağanak
sağanak yağış
şanlıurfa
meteoroloji
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Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.Alt geçitleri su bastıSu baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.'Bodrum kat evleri boşaltın'Şehirde sağanak devam ediyor.Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.Selde sürüklendiSele kapılarak kanalda sürüklenen kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.Altgeçitte araç mahsur kaldı: Arama sürüyorŞanlıurfa'da selin kapattığı altgeçitte araç mahsur kaldı iddiası: Balık adamlar arama çalışması yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/meteoroloji-ozellikle-deprem-bolgesi-icin-uyardi-turkiye-yagisli-havanin-etkisi-altina-giriyor-1068268806.html
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sel, sağanak, sağanak yağış, şanlıurfa, meteoroloji
sel, sağanak, sağanak yağış, şanlıurfa, meteoroloji

Şanlıurfa'da sel: Tır, yağmur sularında sürüklenerek dereye düştü

10:08 15.03.2023 (güncellendi: 10:58 15.03.2023)
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - İBRAHİM HALİL ASLAN - MEHMET BASMACIŞanlıurfa'da sel
Şanlıurfa'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - İBRAHİM HALİL ASLAN - MEHMET BASMACI
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Şanlıurfa’da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu. Araçlar sel nedeniyle mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastığı görüldü.
Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.
Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.
Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Alt geçitleri su bastı

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.
Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

'Bodrum kat evleri boşaltın'

Şehirde sağanak devam ediyor.
Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Selde sürüklendi

Sele kapılarak kanalda sürüklenen kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Altgeçitte araç mahsur kaldı: Arama sürüyor

Şanlıurfa'da selin kapattığı altgeçitte araç mahsur kaldı iddiası: Balık adamlar arama çalışması yapıyor.
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