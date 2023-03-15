https://sputniknews.com.tr/20230315/sanliurfada-sel-tir-yagmur-sularinda-suruklenerek-dereye-dustu-1068272797.html

Şanlıurfa'da sel: Tır, yağmur sularında sürüklenerek dereye düştü

Şanlıurfa'da sel: Tır, yağmur sularında sürüklenerek dereye düştü

Şanlıurfa’da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu. Araçlar sel nedeniyle mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastığı görüldü. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T10:08+0300

2023-03-15T10:08+0300

2023-03-15T10:58+0300

türkiye

sel

sağanak

sağanak yağış

şanlıurfa

meteoroloji

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Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.Alt geçitleri su bastıSu baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.'Bodrum kat evleri boşaltın'Şehirde sağanak devam ediyor.Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.Selde sürüklendiSele kapılarak kanalda sürüklenen kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.Altgeçitte araç mahsur kaldı: Arama sürüyorŞanlıurfa'da selin kapattığı altgeçitte araç mahsur kaldı iddiası: Balık adamlar arama çalışması yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230315/meteoroloji-ozellikle-deprem-bolgesi-icin-uyardi-turkiye-yagisli-havanin-etkisi-altina-giriyor-1068268806.html

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sel, sağanak, sağanak yağış, şanlıurfa, meteoroloji