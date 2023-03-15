https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-yanik-depremzede-cocuklara-sut-annelik-yapmak-isteyenler-bakanligimiza-basvuru-yapabilir-1068279172.html
Bakan Yanık: Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir
Bakan Yanık: Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T12:07+0300
2023-03-15T12:07+0300
2023-03-15T12:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
süt
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-yaniktan-6284-sayili-kanuna-iliskin-degerlendirme-tartismaya-acilmasi-bile-kabul-edilemez-1068177214.html
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derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, süt
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, süt
Bakan Yanık: Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Depremin başından bu yana hep söylüyoruz depremzede çocuklarımızla alakalı milletimiz teyakkuza geçti bir tanesi de bebeklerin anne sütü ile beslenmesi. Henüz emen bebeği olan anneler onlardan biri. Süt annelik süt emzirme konusu bizim inancımızda hassas bir konu. Çocuk ile anne arasında ebeveyn çocukla kardeş arasında kardeş ilişkisi kurar. Rastgele emzirmelerin olmaması gerektiği. Sütü sağıp çocuğa göndererek emzirme olmaması. Bizim bu kaydı tutabileceğimizi açıkladım. Biz beslenmesini memnuniyetle karşılıyoruz ancak hassasiyete binaen rastgele olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu yönde arzusu olan vatandaş varsa bakanlığa müracaat etmesi ve gerekli çalışmayı hazırladık. Vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya hazırız."