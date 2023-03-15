Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Yıkıntılar atında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde haklı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-yanik-depremzede-cocuklara-sut-annelik-yapmak-isteyenler-bakanligimiza-basvuru-yapabilir-1068279172.html
Bakan Yanık: Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir
Bakan Yanık: Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T12:07+0300
2023-03-15T12:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
süt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067480876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb4d43e2eda73a5b14fc2acb40cc7807.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-yaniktan-6284-sayili-kanuna-iliskin-degerlendirme-tartismaya-acilmasi-bile-kabul-edilemez-1068177214.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067480876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_414d0ec7a68ff17ec1911cbf31481971.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, süt
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, süt

Bakan Yanık: Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir

12:07 15.03.2023
© İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU-AW834418Derya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU-AW834418
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Depremzede çocuklara süt annelik yapmak isteyenler bakanlığımıza başvuru yapabilir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Depremin başından bu yana hep söylüyoruz depremzede çocuklarımızla alakalı milletimiz teyakkuza geçti bir tanesi de bebeklerin anne sütü ile beslenmesi. Henüz emen bebeği olan anneler onlardan biri. Süt annelik süt emzirme konusu bizim inancımızda hassas bir konu. Çocuk ile anne arasında ebeveyn çocukla kardeş arasında kardeş ilişkisi kurar. Rastgele emzirmelerin olmaması gerektiği. Sütü sağıp çocuğa göndererek emzirme olmaması. Bizim bu kaydı tutabileceğimizi açıkladım. Biz beslenmesini memnuniyetle karşılıyoruz ancak hassasiyete binaen rastgele olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu yönde arzusu olan vatandaş varsa bakanlığa müracaat etmesi ve gerekli çalışmayı hazırladık. Vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya hazırız."
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
POLİTİKA
Bakan Yanık'tan 6284 sayılı kanuna ilişkin değerlendirme: 'Tartışmaya açılması bile kabul edilemez'
13 Mart, 12:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала