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https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-yaniktan-6284-sayili-kanuna-iliskin-degerlendirme-tartismaya-acilmasi-bile-kabul-edilemez-1068177214.html
Bakan Yanık'tan 6284 sayılı kanuna ilişkin değerlendirme: 'Tartışmaya açılması bile kabul edilemez'
Bakan Yanık'tan 6284 sayılı kanuna ilişkin değerlendirme: 'Tartışmaya açılması bile kabul edilemez'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, kadına yönelik şiddetle mücadele... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T12:10+0300
2023-03-13T12:10+0300
politika
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
kadın
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
kemal kılıçdaroğlu
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Bakan Yanık, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz." şeklinde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirten Yanık, 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme ve farkındalık çalışması yaptıklarını bildirdi.Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230312/kilicdaroglu-muhafazakar-genc-kadinlara-seslenmek-istiyorum-biz-baskici-olan-her-seyden-arindik-1068162264.html
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derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kadın, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, kemal kılıçdaroğlu
derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kadın, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, kemal kılıçdaroğlu

Bakan Yanık'tan 6284 sayılı kanuna ilişkin değerlendirme: 'Tartışmaya açılması bile kabul edilemez'

12:10 13.03.2023
© İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU-AW834418Derya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU-AW834418
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptıkları en önemli yasal düzenlemelerden biri olduğunu belirterek, "Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Bakan Yanık, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz." şeklinde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirten Yanık, 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme ve farkındalık çalışması yaptıklarını bildirdi.
Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti:
"Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu; bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır. 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez."
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
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