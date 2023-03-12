Kılıçdaroğlu: Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum, biz baskıcı olan her şeyden arındık
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımını alıntılayan AK Parti milletvekillerine de teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara seslendiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu.
"Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu paylaşımının devamına şunları ekledi:
"Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir."
Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 12, 2023