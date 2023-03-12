https://sputniknews.com.tr/20230312/kilicdaroglu-muhafazakar-genc-kadinlara-seslenmek-istiyorum-biz-baskici-olan-her-seyden-arindik-1068162264.html

Kılıçdaroğlu: Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum, biz baskıcı olan her şeyden arındık

Kılıçdaroğlu: Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum, biz baskıcı olan her şeyden arındık

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T23:47+0300

2023-03-12T23:47+0300

2023-03-12T23:47+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

twitter

muhafazakar

kadın

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara seslendiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu."Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu paylaşımının devamına şunları ekledi:

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kemal kılıçdaroğlu, twitter , muhafazakar, kadın