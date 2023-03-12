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https://sputniknews.com.tr/20230312/kilicdaroglu-muhafazakar-genc-kadinlara-seslenmek-istiyorum-biz-baskici-olan-her-seyden-arindik-1068162264.html
Kılıçdaroğlu: Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum, biz baskıcı olan her şeyden arındık
Kılıçdaroğlu: Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum, biz baskıcı olan her şeyden arındık
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T23:47+0300
2023-03-12T23:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
twitter
muhafazakar
kadın
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara seslendiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu."Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu paylaşımının devamına şunları ekledi:
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kemal kılıçdaroğlu, twitter , muhafazakar, kadın
kemal kılıçdaroğlu, twitter , muhafazakar, kadın

Kılıçdaroğlu: Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum, biz baskıcı olan her şeyden arındık

23:47 12.03.2023
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© CHP
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımını alıntılayan AK Parti milletvekillerine de teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara seslendiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu.
"Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu paylaşımının devamına şunları ekledi:
"Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir."
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