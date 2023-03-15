https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-kirisci-bir-yillik-doneme-yayilmasi-gereken-yagisin-toprakla-bulusmasi-isi-zorlastirdi--1068315308.html

Bakan Kirişci: Bir yıllık döneme yayılması gereken yağışın toprakla buluşması işleri zorlaştırdı

Bakan Kirişci: Bir yıllık döneme yayılması gereken yağışın toprakla buluşması işleri zorlaştırdı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen bölgelerdeki sakinlerin, yetkililerin uyarılarına riayet etmelerinde büyük yarar olduğunu belirterek, "Yağmurun... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T22:01+0300

2023-03-15T22:01+0300

2023-03-15T22:01+0300

türkiye

sel

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vahit kirişci

urfa

şanlıurfa

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Bakan Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya 'geçmiş olsun' diyerek sözlerine başlayan Kirişci, 12'si Şanlıurfa'da, 2'si Adıyaman'da olmak üzere hayatını kaybeden 14 vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.Kirişci, sel felaketinin yaşandığı coğrafyanın, belirli riskleri de barındırdığına işaret ederek, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hissedildiğini söyledi. Bu etkilerin önlenmesi adına, 3 Mart'ta "Ulusal Risk Kalkanı" modeli adı altında bir çalışma başlatıldığını hatırlatan Kirişci, "İnşallah bu çalışmalarla birlikte, doğal afetler karşısında daha dayanıklı, dirençli ve sürdürülebilir sistemler de inşa edilmiş olacak. Dün sabah itibarıyla başlayan, Meteoroloji tarafından önceden uyarıları zamanında ve dozunda yapılan yağışların ardından maalesef can kayıplarımız oldu. Şanlıurfa'nın uzun yıllar yağış ortalaması 460 kilogram, mart ayı ortalaması 63 kilogramdır ama bunun tam iki katı bir yağış, 2 günde Şanlıurfa'mızın topraklarıyla buluşmuş durumda. Bu, şu anlama gelmektedir, şayet böyle bir yağış 4 kez tekrar edecek olursa, Şanlıurfa'mızın yıllık ortalama yağışı da bu şekilde karşılanmış olacaktır" diye konuştu.Bir yıllık döneme yayılması gereken yağışın, kısa aralıklarla yoğun şekilde toprakla buluşmasının işleri güçleştirdiğinin altını çizen Kirişci, bunun olağanüstü bir durum olduğunu dile getirdi.'Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü en çok etkilenen ilçeler'Kirişci, Şanlıurfa'nın da içinde yer aldığı coğrafyanın, aynı zamanda tarımsal üretim açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu coğrafyada yetiştirilenler, gıda arz güvenliğimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı buradaki çalışmaların süratle tamamlanması ve tarımsal üretimimize en az hasar verecek şekilde nihayete erdirilmesi, hepimizin arzusudur. Şu anda taşkın ve sel hadisesi devam ettiği için arkadaşlarımızın sahadaki çalışmalarının kesin neticesinden burada söz etmek çok doğru olmaz ama ilerleyen günlerde bunların kesinleşmiş hallerini inşallah kamuoyumuzla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'nün en çok etkilenen ilçeler olduğunu vurgulayan Kirişci, Haliliye'deki Konuklu, Boydere ve Kısas mahallelerindeki bazı seralarda zarar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca Harran ilçesindeki Dayanıklı, Doruç, Köprüce, Aşağıyarımca ve Yenidoğan mahallelerinde hububat ekili olan alanlarda zarar olduğu şeklinde bir ön tespitin olduğunu da aktaran Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:'Şehir içindeki dereler açık'Kirişci, şehir içindeki derelerin açık olduğuna, önlerinde herhangi bir tıkanıklık meydana gelmediğine değinerek, "Bununla birlikte Karakoyun Deresi'nde, suyun yatağından taşması nedeniyle dere kenarı yanındaki Karakoyun ve Akabe mahallelerinde bodrum katlarını su basmıştır. Orada yaptığımız müdahalelerle, derenin her iki yakasında biriken suların dereye atılması konusunda da çalışmalar inşallah olumlu neticeler verecektir" şeklinde konuştu.Yağış sonrasında, sulama tünellerinin tedbir amaçlı kapatılarak sulamaların sonlandırıldığını kaydeden Kirişci, "Yağmurun akşama kadar yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor diye daha önceden bildirimde bulunulmuştu ama bunun inşallah bugün yavaşlayarak geceleyin sona ereceği noktasında bir bilgimiz var. Vatandaşlarımızın, yetkililerin uyarılarına riayet etmelerinde büyük yarar var" uyarısında bulundu.Adıyaman ve Malatya'daki hasar tespit çalışmalarıDSİ olarak son 20 yılda, 21 dere ıslahı projesiyle Şanlıurfa şehir merkezi başta olmak üzere, 40 yerleşim yerini ve tarım arazilerini taşkınlardan korumak için yatırımlar gerçekleştirdiklerini anımsatan Kirişci, söz konusu yatırımlar yapılmamış olsaydı bugün daha büyük afetle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.Kirişci, Adıyaman'da aşırı yağışlar sonucu bazı bölgelerde taşkınlar yaşandığını belirterek, Tut ,Sincik, Samsat ve Kahta ilçelerinde Antep fıstığı, incir, dut bahçeleri, buğday ekili alanların ve örtü altı seraların zarar gördüğünü bildirdi.Malatya'da ise ilk belirlemelere göre, sel felaketinden dolayı bitkisel ve hayvansal üretime yönelik herhangi bir zayi söz konusu olmadığını aktaran Kirişci, 3 ilde de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20230315/kilicdaroglu-davutoglu-ve-aksener-sel-felaketinin-yasandigi-bolgeye-gidiyor-1068302183.html

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sel, deprem, vahit kirişci, urfa, şanlıurfa