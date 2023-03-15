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https://sputniknews.com.tr/20230315/kilicdaroglu-davutoglu-ve-aksener-sel-felaketinin-yasandigi-bolgeye-gidiyor-1068302183.html
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener sel felaketinin yaşandığı bölgeye gidiyor
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener sel felaketinin yaşandığı bölgeye gidiyor
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T17:59+0300
2023-03-15T17:59+0300
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
ahmet davutoğlu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel vurdu. Şanlıurfa'da 11, Adıyaman'a 2 kişi hayatını kaybederken, kayıpların olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz."
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ahmet davutoğlu
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ahmet davutoğlu

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener sel felaketinin yaşandığı bölgeye gidiyor

17:59 15.03.2023
© AAŞanlıurfa'da sel
Şanlıurfa'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte depremin ardından sel felaketinin vurduğu bölgeye gidiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel vurdu. Şanlıurfa'da 11, Adıyaman'a 2 kişi hayatını kaybederken, kayıpların olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz."
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