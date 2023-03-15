https://sputniknews.com.tr/20230315/kilicdaroglu-davutoglu-ve-aksener-sel-felaketinin-yasandigi-bolgeye-gidiyor-1068302183.html

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener sel felaketinin yaşandığı bölgeye gidiyor

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener sel felaketinin yaşandığı bölgeye gidiyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T17:59+0300

2023-03-15T17:59+0300

2023-03-15T17:59+0300

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

ahmet davutoğlu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel vurdu. Şanlıurfa'da 11, Adıyaman'a 2 kişi hayatını kaybederken, kayıpların olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz."

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ahmet davutoğlu