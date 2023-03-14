https://sputniknews.com.tr/20230314/yeni-evli-cift-balayi-yaptiklari-otel-odasinda-olu-bulundu-1068230334.html
Yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, ölü bulundu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T13:45+0300
2023-03-14T13:45+0300
2023-03-14T13:45+0300
türkiye
türkiye
çift
balayı
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Edinilen bilgiye göre, otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı.Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi.Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/bungalovda-yangin-cikti-tatil-icin-evi-kiralayan-cift-hayatini-kaybetti-1067540644.html
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türkiye, çift, balayı
Yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı.
Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.