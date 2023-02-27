https://sputniknews.com.tr/20230227/bungalovda-yangin-cikti-tatil-icin-evi-kiralayan-cift-hayatini-kaybetti-1067540644.html

Bungalovda yangın çıktı, tatil için evi kiralayan çift hayatını kaybetti

Bungalovda yangın çıktı, tatil için evi kiralayan çift hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T11:06+0300

2023-02-27T11:06+0300

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türkiye

sakarya

bungalov

yangın

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Şükriye Mahallesi Polat Caddesi'nde bulunan işletmeye ait bir bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, kısa sürede ahşap evi sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerce söndürülen yangında, ilçeye tatil için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya (22) ile Aleyna Songül Kara (21) hayatını kaybetti. Cenazeler savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230227/gala-golu-milli-parkinda-sazlik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1067536931.html

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