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Bungalovda yangın çıktı, tatil için evi kiralayan çift hayatını kaybetti
Bungalovda yangın çıktı, tatil için evi kiralayan çift hayatını kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T11:06+0300
2023-02-27T11:06+0300
türkiye
sakarya
bungalov
yangın
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Şükriye Mahallesi Polat Caddesi'nde bulunan işletmeye ait bir bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, kısa sürede ahşap evi sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerce söndürülen yangında, ilçeye tatil için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya (22) ile Aleyna Songül Kara (21) hayatını kaybetti. Cenazeler savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/gala-golu-milli-parkinda-sazlik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1067536931.html
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sakarya, bungalov, yangın
sakarya, bungalov, yangın

Bungalovda yangın çıktı, tatil için evi kiralayan çift hayatını kaybetti

11:06 27.02.2023
© AASakarya'da bungalovda çıkan yangında 2 kişi öldü
Sakarya'da bungalovda çıkan yangında 2 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Şükriye Mahallesi Polat Caddesi'nde bulunan işletmeye ait bir bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede ahşap evi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, ilçeye tatil için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya (22) ile Aleyna Songül Kara (21) hayatını kaybetti. Cenazeler savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Gala Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
TÜRKİYE
Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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