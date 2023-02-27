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https://sputniknews.com.tr/20230227/gala-golu-milli-parkinda-sazlik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1067536931.html
Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Gala Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T09:33+0300
2023-02-27T09:33+0300
türkiye
edirne
milli park
yangın
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Sazlık alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı söndürüldü.Yangının etkilendiği alanın belirlenmesi ve nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak ve 3 bin hektar ormanlık alandan oluşuyor. A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini içinde barındıran milli park, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
türkiye
edirne
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edirne, milli park, yangın
edirne, milli park, yangın

Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

09:33 27.02.2023
© AAGala Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü.
Gala Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Gala Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü.
Sazlık alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı söndürüldü.
Yangının etkilendiği alanın belirlenmesi ve nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak ve 3 bin hektar ormanlık alandan oluşuyor. A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini içinde barındıran milli park, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
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