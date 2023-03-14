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https://sputniknews.com.tr/20230314/uyusturucu-dagitiminda-kullanilan-taksiler-istanbul-emniyet-mudurlugu-bahcesinde-sergilendi-1068249263.html
Uyuşturucu dağıtımında kullanılan taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi
Uyuşturucu dağıtımında kullanılan taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen, uyuşturucuların dağıtımında kullanılan taksilerin bir... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:15+0300
2023-03-14T19:17+0300
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emniyet
istanbul emniyet müdürlüğü
narkotik
narkotik suçlarla mücadele
taksi
sergi
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili çalışma yapıldı. Sabah saatlerinde 11 narkotik köpeğinin de katıldığı baskınlarda, yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek ele geçirildi.Uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklete de el konuldu. El konulan taksilerin bir kısmı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Yaklaşık 16 ay süren saha çalışmaları sırasında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 175 zanlıdan 161'inin operasyonda yakalandığı, kalan 14 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-gozaltina-alindi-1068214908.html
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istanbul, emniyet, istanbul emniyet müdürlüğü, narkotik, narkotik suçlarla mücadele, taksi, sergi
istanbul, emniyet, istanbul emniyet müdürlüğü, narkotik, narkotik suçlarla mücadele, taksi, sergi

Uyuşturucu dağıtımında kullanılan taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi

19:15 14.03.2023 (güncellendi: 19:17 14.03.2023)
© AAİstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen, uyuşturucuların dağıtımında kullanılan taksilerin bir kısmı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen, uyuşturucuların dağıtımında kullanılan taksilerin bir kısmı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen, uyuşturucuların dağıtımında kullanılan taksilerin bir kısmı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili çalışma yapıldı.
Sabah saatlerinde 11 narkotik köpeğinin de katıldığı baskınlarda, yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek ele geçirildi.
Uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklete de el konuldu. El konulan taksilerin bir kısmı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi.
Yaklaşık 16 ay süren saha çalışmaları sırasında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 175 zanlıdan 161'inin operasyonda yakalandığı, kalan 14 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı
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