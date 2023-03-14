https://sputniknews.com.tr/20230314/uyusturucu-dagitiminda-kullanilan-taksiler-istanbul-emniyet-mudurlugu-bahcesinde-sergilendi-1068249263.html

Uyuşturucu dağıtımında kullanılan taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi

Uyuşturucu dağıtımında kullanılan taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen, uyuşturucuların dağıtımında kullanılan taksilerin bir... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T19:15+0300

2023-03-14T19:15+0300

2023-03-14T19:17+0300

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili çalışma yapıldı. Sabah saatlerinde 11 narkotik köpeğinin de katıldığı baskınlarda, yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek ele geçirildi.Uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklete de el konuldu. El konulan taksilerin bir kısmı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Yaklaşık 16 ay süren saha çalışmaları sırasında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 175 zanlıdan 161'inin operasyonda yakalandığı, kalan 14 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230314/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-gozaltina-alindi-1068214908.html

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istanbul, emniyet, istanbul emniyet müdürlüğü, narkotik, narkotik suçlarla mücadele, taksi, sergi