https://sputniknews.com.tr/20230314/uyusturucu-dagitiminda-kullanilan-taksiler-istanbul-emniyet-mudurlugu-bahcesinde-sergilendi-1068249263.html
Uyuşturucu dağıtımında kullanılan taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi
Uyuşturucu dağıtımında kullanılan taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen, uyuşturucuların dağıtımında kullanılan taksilerin bir... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:15+0300
2023-03-14T19:15+0300
2023-03-14T19:17+0300
türkiye
istanbul
emniyet
istanbul emniyet müdürlüğü
narkotik
narkotik suçlarla mücadele
taksi
sergi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068249448_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26b77841d4fbd2f575e93279c18ba9c2.jpg
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili çalışma yapıldı. Sabah saatlerinde 11 narkotik köpeğinin de katıldığı baskınlarda, yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek ele geçirildi.Uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklete de el konuldu. El konulan taksilerin bir kısmı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Yaklaşık 16 ay süren saha çalışmaları sırasında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 175 zanlıdan 161'inin operasyonda yakalandığı, kalan 14 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-gozaltina-alindi-1068214908.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068249448_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f8f9bb8021a96fc3a206dfcd445a854b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, emniyet, istanbul emniyet müdürlüğü, narkotik, narkotik suçlarla mücadele, taksi, sergi
istanbul, emniyet, istanbul emniyet müdürlüğü, narkotik, narkotik suçlarla mücadele, taksi, sergi
Uyuşturucu dağıtımında kullanılan taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi
19:15 14.03.2023 (güncellendi: 19:17 14.03.2023) Abone ol
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen, uyuşturucuların dağıtımında kullanılan taksilerin bir kısmı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili çalışma yapıldı.
Sabah saatlerinde 11 narkotik köpeğinin de katıldığı baskınlarda, yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek ele geçirildi.
Uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklete de el konuldu. El konulan taksilerin bir kısmı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi.
Yaklaşık 16 ay süren saha çalışmaları sırasında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 175 zanlıdan 161'inin operasyonda yakalandığı, kalan 14 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.