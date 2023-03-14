https://sputniknews.com.tr/20230314/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-gozaltina-alindi-1068214908.html
İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin, "Sabaha karşı yapılan operasyonlarda toplam 161 kişi gözaltına... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T07:47+0300
2023-03-14T07:47+0300
2023-03-14T07:47+0300
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu
içişleri bakanlığı, süleyman soylu
İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin, "Sabaha karşı yapılan operasyonlarda toplam 161 kişi gözaltına alındı, arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.