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İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin, "Sabaha karşı yapılan operasyonlarda toplam 161 kişi gözaltına... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T07:47+0300
2023-03-14T07:47+0300
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu
içişleri bakanlığı, süleyman soylu

İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı

07:47 14.03.2023
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin, "Sabaha karşı yapılan operasyonlarda toplam 161 kişi gözaltına alındı, arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.
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