https://sputniknews.com.tr/20230314/tunc-soyer-saglik-o-kadar-ticarilestirildi-ki-sefkat-ve-vicdan-kayboldu-1068258255.html
Tunç Soyer: Sağlık o kadar ticarileştirildi ki şefkat ve vicdan kayboldu
Tunç Soyer: Sağlık o kadar ticarileştirildi ki şefkat ve vicdan kayboldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 30 ilçeye yaydıkları evde bakım hizmetleriyle belediye olarak sağlık alanında çok önemli bir işlevi yerine... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T23:39+0300
2023-03-14T23:39+0300
2023-03-14T23:42+0300
türkiye
izmir büyükşehir belediyesi
tunç soyer
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde kentin 30 ilçesine yayılan evde bakım hizmetlerinin tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan hastalara verdiği evde bakım hizmetlerinin tanıtım toplantısında, 30 ilçeye yayılan hizmetin detaylarını Eşrefpaşa Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi uzman Dr. Öner Özer paylaştı. Başkan Soyer, Dr. Özer’e plaket takdim etti. Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri çalışanları ise sahadaki deneyimlerini aktardı.'Sağlık çalışanlarının daha fazla değer göreceği günlere çok az kaldı'İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da kurduğu sahra hastanesi ile canlı bağlantı kuran Soyer, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Arif Kutsi Güder’den bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soyer, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230223/tunc-soyer-cocuklarimiz-guvenle-yasasin-istiyorsak-birbirimizi-dinleyip-birbirimizden-ders-alacagiz-1067425402.html
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izmir büyükşehir belediyesi, tunç soyer
izmir büyükşehir belediyesi, tunç soyer
Tunç Soyer: Sağlık o kadar ticarileştirildi ki şefkat ve vicdan kayboldu
23:39 14.03.2023 (güncellendi: 23:42 14.03.2023) Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 30 ilçeye yaydıkları evde bakım hizmetleriyle belediye olarak sağlık alanında çok önemli bir işlevi yerine getirdiklerini söyledi. Soyer, evde bakım hizmetlerinin tanıtıldığı toplantıda “ Sağlık o kadar ticarileştirildi ki şefkatin ve vicdanın kaybolduğunu gördük" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde kentin 30 ilçesine yayılan evde bakım hizmetlerinin tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan hastalara verdiği evde bakım hizmetlerinin tanıtım toplantısında, 30 ilçeye yayılan hizmetin detaylarını Eşrefpaşa Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi uzman Dr. Öner Özer paylaştı. Başkan Soyer, Dr. Özer’e plaket takdim etti. Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri çalışanları ise sahadaki deneyimlerini aktardı.
'Sağlık çalışanlarının daha fazla değer göreceği günlere çok az kaldı'
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da kurduğu sahra hastanesi ile canlı bağlantı kuran Soyer, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Arif Kutsi Güder’den bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soyer, şu ifadeleri kullandı:
“Arif Kutsi Güder, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi operatör Dr. Kadir Devrim Demirel, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Dölek ile 53 sene evvel hikayemiz başladı ve böyle bir hikayede birbirimize yoldaş olduk. Bu insanlar gönlümde güneş olan insanlar. Tıbbın içerisinde şefkatin olması gerek. Sağlık o kadar ticarileştirildi ki şefkatin ve vicdanın kaybolduğunu gördük. Eşrefpaşa Hastanesi ise o şefkati diri tutarak bambaşka bir hikaye yazıyor. Kamu gözüyle, belediye eliyle hizmet götürüp canı yanan insanların derdine derman olmaya çalışıyoruz. O insanlar evlerinden çıkamıyor. Gönlümde güneş olan insanların canı yanıyor. Her birinizle iftihar ediyoruz. Bu iş vicdan ve şefkatle olur. Sağlık çalışanlarının daha fazla değer göreceği günlere çok az kaldı. Çok daha aydınlık bir ülkede hep birlikte yaşayacağız. İyi ki varsınız."