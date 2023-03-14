Tunç Soyer: Sağlık o kadar ticarileştirildi ki şefkat ve vicdan kayboldu

“Arif Kutsi Güder, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi operatör Dr. Kadir Devrim Demirel, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Dölek ile 53 sene evvel hikayemiz başladı ve böyle bir hikayede birbirimize yoldaş olduk. Bu insanlar gönlümde güneş olan insanlar. Tıbbın içerisinde şefkatin olması gerek. Sağlık o kadar ticarileştirildi ki şefkatin ve vicdanın kaybolduğunu gördük. Eşrefpaşa Hastanesi ise o şefkati diri tutarak bambaşka bir hikaye yazıyor. Kamu gözüyle, belediye eliyle hizmet götürüp canı yanan insanların derdine derman olmaya çalışıyoruz. O insanlar evlerinden çıkamıyor. Gönlümde güneş olan insanların canı yanıyor. Her birinizle iftihar ediyoruz. Bu iş vicdan ve şefkatle olur. Sağlık çalışanlarının daha fazla değer göreceği günlere çok az kaldı. Çok daha aydınlık bir ülkede hep birlikte yaşayacağız. İyi ki varsınız."