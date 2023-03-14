https://sputniknews.com.tr/20230314/suriye-icin-yeni-format-muzakere-surecine-koklu-degisiklikler-getirebilir-1068258395.html

‘Suriye için yeni format, müzakere sürecine köklü değişiklikler getirebilir’

‘Suriye için yeni format, müzakere sürecine köklü değişiklikler getirebilir’

Rusya’nın başkenti Moskova’da 15-16 Mart’ta Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının görüşmesi gerçekleşecek. Bu görüşme sırasında... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T23:42+0300

2023-03-14T23:42+0300

2023-03-15T00:21+0300

görüş

suriye

rusya

iran

türkiye

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Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin Suriye uzmanı, siyaset bilimcisi Kirill Semenov, Moskova’daki görüşmenin yoğun olacağını, ama atılım niteliğinde bir sonuca yol açmayacağı görüşünü dile getirerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Rus uzman, “Böylelikle bu görüşme bir yandan genel nitelik taşıyacak, diğer yandan da çok yoğun olacak ve sürecin geleceği için önemli sonuçlara yol açacak. Görüşüme göre, yapıcı parametreler de dahil edilecek. Bu görüşme, gelecekte aynı formatta ama daha yüksek seviyede yapılacak etkinlikler için bir nevi hazırlık platformu olacak” yorumunda bulundu.Moskova görüşmesinin gerçekleşecek olmasının bile büyük önem arz ettiğini kaydeden Semenov, bu görüşmenin, müzakere sürecine yeni format ve köklü değişiklikler öneriyor olduğunu belirterek şunu dedi:

suriye

rusya

iran

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2023

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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suriye, rusya, iran, türkiye