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‘Suriye için yeni format, müzakere sürecine köklü değişiklikler getirebilir’
‘Suriye için yeni format, müzakere sürecine köklü değişiklikler getirebilir’
Rusya’nın başkenti Moskova’da 15-16 Mart’ta Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının görüşmesi gerçekleşecek. Bu görüşme sırasında... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T23:42+0300
2023-03-15T00:21+0300
görüş
suriye
rusya
iran
türkiye
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Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin Suriye uzmanı, siyaset bilimcisi Kirill Semenov, Moskova’daki görüşmenin yoğun olacağını, ama atılım niteliğinde bir sonuca yol açmayacağı görüşünü dile getirerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Rus uzman, “Böylelikle bu görüşme bir yandan genel nitelik taşıyacak, diğer yandan da çok yoğun olacak ve sürecin geleceği için önemli sonuçlara yol açacak. Görüşüme göre, yapıcı parametreler de dahil edilecek. Bu görüşme, gelecekte aynı formatta ama daha yüksek seviyede yapılacak etkinlikler için bir nevi hazırlık platformu olacak” yorumunda bulundu.Moskova görüşmesinin gerçekleşecek olmasının bile büyük önem arz ettiğini kaydeden Semenov, bu görüşmenin, müzakere sürecine yeni format ve köklü değişiklikler öneriyor olduğunu belirterek şunu dedi:
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suriye, rusya, iran, türkiye
suriye, rusya, iran, türkiye

‘Suriye için yeni format, müzakere sürecine köklü değişiklikler getirebilir’

23:42 14.03.2023 (güncellendi: 00:21 15.03.2023)
© REUTERS / Omar SanadikiSuriye - Şam - Bayrak
Suriye - Şam - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© REUTERS / Omar Sanadiki
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Amur Gadjiev
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Rusya’nın başkenti Moskova’da 15-16 Mart’ta Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının görüşmesi gerçekleşecek. Bu görüşme sırasında Suriye’deki krize siyasi çözüm arayışlarının, Ankara ve Şam arasında fiilen başlayan normalleşme süreci dikkate alınarak ele alınması bekleniyor.
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin Suriye uzmanı, siyaset bilimcisi Kirill Semenov, Moskova’daki görüşmenin yoğun olacağını, ama atılım niteliğinde bir sonuca yol açmayacağı görüşünü dile getirerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Ama görüşmenin yoğun olacağı açık. Öncelikle görüşmede büyük olasılıkla, Suriye çözümündeki yeni aşamalara ve koşullara ilişkin bazı önemli noktalar ele alınacak. İkincisi, taraflar, başta İdlib ve Fırat’ın doğusu olmak üzere Suriye topraklarındaki mevcut duruma ilişkin fikir alış verişinde bulunacak. Üçüncüsü, muhtemelen, Moskova istişarelerinin katılımcıları Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yol haritası üzerinde anlaşmaya varmanın yollarını belirleyecek.”
Rus uzman, “Böylelikle bu görüşme bir yandan genel nitelik taşıyacak, diğer yandan da çok yoğun olacak ve sürecin geleceği için önemli sonuçlara yol açacak. Görüşüme göre, yapıcı parametreler de dahil edilecek. Bu görüşme, gelecekte aynı formatta ama daha yüksek seviyede yapılacak etkinlikler için bir nevi hazırlık platformu olacak” yorumunda bulundu.
Moskova görüşmesinin gerçekleşecek olmasının bile büyük önem arz ettiğini kaydeden Semenov, bu görüşmenin, müzakere sürecine yeni format ve köklü değişiklikler öneriyor olduğunu belirterek şunu dedi:
“Taraflar henüz bu tür formatta çalışmamıştı. Böyle bir platform, başta Suriye topraklarında olmak üzere taraflar arasında var olan sorunların neredeyse tamamını doğrudan görüşme fırsatını sunuyor. Moskova görüşmesinde, gelecekte Suriye için çözüm sürecinin gelişimi açısından belirleyici olabilecek yeni ilkelerin ele alınacağını düşünüyorum.”
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