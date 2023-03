https://sputniknews.com.tr/20230314/sirp-ekonomi-uzmani-buatlija-svb-odaklandigi-sektorun-sorunlarina-pek-kafa-yormadi-1068209798.html

Sırp ekonomi uzmanı Bušatlija: SVB, odaklandığı sektörün sorunlarına pek kafa yormadı

Sırp ekonomi uzmanı Mahmut Bušatlija, Silicon Valley Bank’ın (SVB) yıllardır düşüşte olan Silikon Vadisi’ndeki IT sektörüne hizmet ederek büyüdüğü için bu... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

Bušatlija, Sputnik’e açıklamasında, “Bu, yerel bir banka. Müşterilerinin büyük kısmı, Silikon Vadisi’ndeki IT sektöründen. Banka genel olarak start-up'lara kredi veriyor. Bu onun özelliği. Böyle dar uzmanlık alanı olan sektöre bağlıysanız şu gerçeği göz önünde bulundurmalısınız. IT, özellikle Silikon Vadisi’nde son 7-8, hatta 10 yıldır yavaşlama yaşıyor. Buna karşılık, giderek daha fazla patentin ve fikri mülkiyetin tescil edildiği Çin güç kazanıyor” ifadesini kullandı.Silikon Vadisi’nde çok sayıda şirketin faaliyetine son verdiğini veya Çin’e taşındığını anlatan uzman, “Bunun, IT sektörü hızla gelişirken hızla büyüyen bankanın mevcut sorunuyla doğrudan ilişkisi var. Ancak en iyi ve sayısı en çok olan müşterilerle sorunlar yaşanıyorsa bu bankanın faaliyetine engel oluyor. Bu, sermayenin kalitesine yansıyabiliyor” yorumunda bulundu.“Banka, odaklandığı sektördeki sorunların derecesi üzerinde fazla kafa yormadı” diyen Bušatlija, ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırımının varlıkları değersizleştirmesinin SVB için durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

