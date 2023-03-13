https://sputniknews.com.tr/20230313/iflas-eden-silicon-valley-bank-ve-iki-ust-duzey-yoneticisine-dava-acildi-1068208379.html

İflas eden Silicon Valley Bank ve iki üst düzey yöneticisine dava açıldı

İflas eden Silicon Valley Bank ve iki üst düzey yöneticisine dava açıldı

İflas eden Silicon Valley Bank'ın (SVB) ana şirketi SVB Financial Group ile iki üst düzey yöneticisine hissedarlar tarafından 'dolandırıcılık' davası açıldı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T23:26+0300

2023-03-13T23:26+0300

2023-03-13T23:26+0300

ekonomi

abd

silicon valley bank

iflas

dava

ceo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068208496_41:0:823:440_1920x0_80_0_0_005598fda11e034178e08766a7487b39.jpg

Kaliforniya eyaletindeki San Jose Federal Mahkemesi'nde açılan davada, SVB ile CEO'su Gregory Becker ve Finans Direktörü Daniel Beck, artan faiz oranlarıyla bankanın hassas duruma düşmesini gizlemekle suçlandı.Söz konusu dava, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) kayyum atadığı SVB'nin iflas etmesiyle ilgili açılan ilk dava oldu.Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230313/3-gunde-2-bankanin-kapandigi-abdde-kriz-suruyor-kripto-para-start-up-sirketleri-iflas-edebilir-1068206178.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, silicon valley bank, iflas, dava, ceo