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https://sputniknews.com.tr/20230313/iflas-eden-silicon-valley-bank-ve-iki-ust-duzey-yoneticisine-dava-acildi-1068208379.html
İflas eden Silicon Valley Bank ve iki üst düzey yöneticisine dava açıldı
İflas eden Silicon Valley Bank ve iki üst düzey yöneticisine dava açıldı
İflas eden Silicon Valley Bank'ın (SVB) ana şirketi SVB Financial Group ile iki üst düzey yöneticisine hissedarlar tarafından 'dolandırıcılık' davası açıldı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T23:26+0300
2023-03-13T23:26+0300
ekonomi
abd
silicon valley bank
iflas
dava
ceo
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Kaliforniya eyaletindeki San Jose Federal Mahkemesi'nde açılan davada, SVB ile CEO'su Gregory Becker ve Finans Direktörü Daniel Beck, artan faiz oranlarıyla bankanın hassas duruma düşmesini gizlemekle suçlandı.Söz konusu dava, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) kayyum atadığı SVB'nin iflas etmesiyle ilgili açılan ilk dava oldu.Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230313/3-gunde-2-bankanin-kapandigi-abdde-kriz-suruyor-kripto-para-start-up-sirketleri-iflas-edebilir-1068206178.html
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abd, silicon valley bank, iflas, dava, ceo
abd, silicon valley bank, iflas, dava, ceo

İflas eden Silicon Valley Bank ve iki üst düzey yöneticisine dava açıldı

23:26 13.03.2023
© AASilicon Valley Bank
Silicon Valley Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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İflas eden Silicon Valley Bank'ın (SVB) ana şirketi SVB Financial Group ile iki üst düzey yöneticisine hissedarlar tarafından 'dolandırıcılık' davası açıldı.
Kaliforniya eyaletindeki San Jose Federal Mahkemesi'nde açılan davada, SVB ile CEO'su Gregory Becker ve Finans Direktörü Daniel Beck, artan faiz oranlarıyla bankanın hassas duruma düşmesini gizlemekle suçlandı.
Söz konusu dava, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) kayyum atadığı SVB'nin iflas etmesiyle ilgili açılan ilk dava oldu.
Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.
Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.
FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.
SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.
Silicon Valley Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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