https://sputniknews.com.tr/20230314/selahattin-demirtas-yesil-sol-parti-logosunu-paylasti-bilmeyen-kalmasin-lazim-olacak-1068251018.html

Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti logosunu paylaştı: 'Bilmeyen kalmasın, lazım olacak'

Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti logosunu paylaştı: 'Bilmeyen kalmasın, lazım olacak'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılması durumunda alternatif olabileceği düşünülen Yeşil Sol Parti'nin logosunu sosyal medya... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T20:06+0300

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politika

selahattin demirtaş

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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Yaptığı paylaşımda Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: HDP'nin kapatılması durumunda, partinin alternatif olarak Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gireceği düşünülüyor. Hâlâ devam eden davada son olarak HDP’nin sözlü savunması 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230217/selahattin-demirtas-kandirildik-olduk-geleceksiz-kaldik-hesap-soracagiz--1067159787.html

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