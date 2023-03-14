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Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti logosunu paylaştı: 'Bilmeyen kalmasın, lazım olacak'
Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti logosunu paylaştı: 'Bilmeyen kalmasın, lazım olacak'
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılması durumunda alternatif olabileceği düşünülen Yeşil Sol Parti'nin logosunu sosyal medya... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T20:06+0300
2023-03-14T20:08+0300
politika
selahattin demirtaş
yeşil sol parti
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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Yaptığı paylaşımda Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: HDP'nin kapatılması durumunda, partinin alternatif olarak Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gireceği düşünülüyor. Hâlâ devam eden davada son olarak HDP’nin sözlü savunması 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230217/selahattin-demirtas-kandirildik-olduk-geleceksiz-kaldik-hesap-soracagiz--1067159787.html
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selahattin demirtaş, yeşil sol parti, logo, paylaşım, twitter
selahattin demirtaş, yeşil sol parti, logo, paylaşım, twitter

Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti logosunu paylaştı: 'Bilmeyen kalmasın, lazım olacak'

20:06 14.03.2023 (güncellendi: 20:08 14.03.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSE / Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE /
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılması durumunda alternatif olabileceği düşünülen Yeşil Sol Parti'nin logosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı.
Yaptığı paylaşımda Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele…"
HDP'nin kapatılması durumunda, partinin alternatif olarak Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gireceği düşünülüyor.
Hâlâ devam eden davada son olarak HDP’nin sözlü savunması 14 Mart’tan 11 Nisan’a ertelenmişti.
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
POLİTİKA
Selahattin Demirtaş: Kandırıldık, öldük, geleceksiz kaldık, hesap soracağız
17 Şubat, 12:35
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