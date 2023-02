https://sputniknews.com.tr/20230217/selahattin-demirtas-kandirildik-olduk-geleceksiz-kaldik-hesap-soracagiz--1067159787.html

Selahattin Demirtaş: Kandırıldık, öldük, geleceksiz kaldık, hesap soracağız

Edirne Cezaevi'nde 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

Demirtaş, Twitter hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaşımda bulundu. Demirtaş, dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti."Etrafımızda her şeyini kaybetmiş insanlar yokmuş, büyük acılar yaşanmıyormuş gibi davranırsak tüm insani değerlerimizi yitiririz" diyen Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:"Dayanışma çok önemli çünkü: Milyonlarca kardeşimizin dünyası yıkıldı ve yardımlar olmazsa hayata yeniden tutunmaları çok zor olacak.Dayanışma çok önemli çünkü: Depremzede olmayanlarımız da sarsıldık ve kendi yaralarımızın iyileşmesi için de yardım çalışmalarına katılmak iyi gelecek.Dayanışma çok önemli çünkü: Toplum olarak bir arada barış içinde yaşayabilmek için zor zamanlarda birbirimizin yardımına koşabildiğimizi göstermek zorundayız.Dayanışma çok önemli çünkü: Yarın bir gün bizim de şehirlerimiz yıkılabilir ve o gün geldiğinde biz de dayanışma görmeyi bekleyeceğiz, bu ruhu hep diri tutmak zorundayız.Dayanışma çok önemli çünkü: Etrafımızda her şeyini kaybetmiş insanlar yokmuş, büyük acılar yaşanmıyormuş gibi davranırsak tüm insani değerlerimizi yitirir, tuhaf bir yaratığa dönüşürüz.Dayanışma çok önemli çünkü: Biz insanız ve insan kalmak istiyoruz."'Hesap sormak önemli çünkü...'Sonrasında bir dizi paylaşım daha yapan Demirtaş, şunları ifade etti:"Hesap sormak önemli çünkü: Bunca yıkıma, acıya sebep olanlar bunun bedelini ödemezlerse depremzedeler travmalarını kolay kolay atlatamazlar.Hesap sormak önemli çünkü: Adalet sağlanamazsa bir daha hiçbirimiz güvenli evlerde oturduğumuzu hissedemeyiz. Her an tedirginlik duymaya devam ederiz.Hesap sormak önemli çünkü: Kandırıldık, aldatıldık. Bizim paralarımızı vergi adı altında toplayanlar zenginleşirken biz halk olarak öldük, evsiz, geleceksiz kaldık. Bunun mutlaka bir bedeli olmalı ki, bir daha kimse bu alçaklığa cesaret edemesin.Hesap sormak önemli çünkü: Adalet duygusu kaybolursa toplum olarak bir arada ve barış içinde yaşayamayız. Tüm bu nedenlerle, dayanışmayı büyütürken adaletin peşine düşeceğiz ve hesap soracağız mutlaka."

