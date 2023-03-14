Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230314/sabah-basyazari-barlas-cumhurbaskani-erdoganin-gercek-babayigit-oldugunu-soylemeden-gecemeyecegim-1068217523.html
Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim
Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Togg otomobillerine değindi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T10:19+0300
2023-03-14T10:19+0300
türkiye
togg
türkiye
yerli otomobil
mehmet barlas
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103508/81/1035088140_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0fcc09f7df24e3f7bf70e6a0cb1c35ca.jpg
Togg'un bu hafta satışa çıkarılması bekleniyor. Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Erdoğan'ın bu konuda ezber bozduğunu belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı.Barlas, yazısında, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230312/togg-bu-hafta-satisa-cikarilacak-1068142513.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103508/81/1035088140_127:0:1054:695_1920x0_80_0_0_bee527c8ad137b76a93f3a0384b56f4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
togg, türkiye, yerli otomobil, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan
togg, türkiye, yerli otomobil, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan

Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim

10:19 14.03.2023
© Fotoğraf : DHA / Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Fotoğraf : DHA /
Abone olTelegram
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Togg otomobillerine değindi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı.
Togg'un bu hafta satışa çıkarılması bekleniyor. Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Erdoğan'ın bu konuda ezber bozduğunu belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı.
Barlas, yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan yarım asır sonra bu ezberi bozdu. 2011 yılında TÜSİAD'cılara seslenen Erdoğan, otomobildeki montaj endüstrisinden yerli otomobil sanayiine geçilmesini istemiş ve "Bu işe girecek bir babayiğit yok mu" diye sormuştu. 2017 yılına kadar birkaç küçük girişim dışında bu konuda ilerleme kaydedilmedi. Kimse taşın altına elini sokmak istemedi. Erdoğan bir kez daha "Babayiğit yok mu?" dedi. 6 ay sonra 5 dev şirketten oluşan "Togg" kuruldu. Hemen itiraz sesleri yükseldi. 2019 yılında ortaya çıkan SUV modelin prototipi bile "Türkiye bunu yapamaz" diyenleri susturmaya yetmedi. Burada elbette bu 5 firmanın aldığı büyük sorumluluğu ve fedakârlığı çok önemsiyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik etmek gerekir. Ama gelinen noktada, yerli otomobil sanayiinin önünü açan, bu konuda ısrarcı olan, bıkıp usanmadan her konuşmasında bu konuya vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim."
Togg - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
TÜRKİYE
Togg bu hafta satışa çıkarılacak
12 Mart, 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала