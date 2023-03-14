https://sputniknews.com.tr/20230314/sabah-basyazari-barlas-cumhurbaskani-erdoganin-gercek-babayigit-oldugunu-soylemeden-gecemeyecegim-1068217523.html
Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim
Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Togg otomobillerine değindi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T10:19+0300
2023-03-14T10:19+0300
2023-03-14T10:19+0300
türkiye
togg
türkiye
yerli otomobil
mehmet barlas
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103508/81/1035088140_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0fcc09f7df24e3f7bf70e6a0cb1c35ca.jpg
Togg'un bu hafta satışa çıkarılması bekleniyor. Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Erdoğan'ın bu konuda ezber bozduğunu belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı.Barlas, yazısında, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230312/togg-bu-hafta-satisa-cikarilacak-1068142513.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103508/81/1035088140_127:0:1054:695_1920x0_80_0_0_bee527c8ad137b76a93f3a0384b56f4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
togg, türkiye, yerli otomobil, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan
togg, türkiye, yerli otomobil, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan
Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim
Abone ol
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Togg otomobillerine değindi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı.
Togg'un bu hafta satışa çıkarılması bekleniyor. Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Erdoğan'ın bu konuda ezber bozduğunu belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı.
Barlas, yazısında
, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan yarım asır sonra bu ezberi bozdu. 2011 yılında TÜSİAD'cılara seslenen Erdoğan, otomobildeki montaj endüstrisinden yerli otomobil sanayiine geçilmesini istemiş ve "Bu işe girecek bir babayiğit yok mu" diye sormuştu. 2017 yılına kadar birkaç küçük girişim dışında bu konuda ilerleme kaydedilmedi. Kimse taşın altına elini sokmak istemedi. Erdoğan bir kez daha "Babayiğit yok mu?" dedi. 6 ay sonra 5 dev şirketten oluşan "Togg" kuruldu. Hemen itiraz sesleri yükseldi. 2019 yılında ortaya çıkan SUV modelin prototipi bile "Türkiye bunu yapamaz" diyenleri susturmaya yetmedi. Burada elbette bu 5 firmanın aldığı büyük sorumluluğu ve fedakârlığı çok önemsiyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik etmek gerekir. Ama gelinen noktada, yerli otomobil sanayiinin önünü açan, bu konuda ısrarcı olan, bıkıp usanmadan her konuşmasında bu konuya vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim."