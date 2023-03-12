https://sputniknews.com.tr/20230312/togg-bu-hafta-satisa-cikarilacak-1068142513.html

Togg bu hafta satışa çıkarılacak

Togg bu hafta satışa çıkarılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T09:59+0300

2023-03-12T09:59+0300

2023-03-12T09:59+0300

türkiye

türkiye

togg

otomobil

satış

elektrikli otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062906498_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc2a13416b56f91d30e6f589568280b0.jpg

Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin büyük bir felaketle mücadele ettiğini, yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.İlk andan itibaren devletin en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görülmemiş bir çabayı ortaya koyduğunu aktaran Kacır, "Allah'ın izniyle, inşallah biz bu şehirleri yeniden inşa edecek, yeniden ihya edecek ve daha güçlü bir geleceğe taşıyacak bir inanca ve iddiaya sahibiz." diye konuştu.'Son 10-15 yıllık dönemde bölgenin parlayan yıldızı'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yine ilk andan itibaren ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin, ekipmanın, teçhizatın bölgeye tedarik edilmesi, bütün ayni yardımların en etkin şekilde dağıtılmasına yönelik lojistik sistemin oluşturulması, Evim Yuvan Olsun gibi dijital kampanyaların geniş şekilde başlatılması, şimdi de yeniden bu bölgede üretim çalışmalarının hızla başlaması için büyük bir çaba gösterdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:Kacır, bu bölgenin Türkiye'nin üretimine, üretim gücüne son dönemde önemli katkılar verdiğini, bunun da süreceğini dile getirdi.Türkiye'nin büyük bir atılım, hamle içinde olduğunu dile getiren Kacır, "Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak." yorumunu yaptı.'Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak'"Bu yüksek teknolojide sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanlarda küresel liderliğe oynayan Türkiye'nin yolculuğu olacak." ifadesini kullanan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:2030'a kadar ülkede en az 100 bin teknoloji geliştiren yeni şirket hedefiKacır, Türkiye'nin diğer alanlardaki başarılarını da anlatarak tüm sektörlerde büyük bir atılım ve hamle içinde olunduğunu söyledi.Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarına da değinen Kacır, "Cumhuriyetimiz 100 yaşına adım attı. Biz bu Cumhuriyeti tam bağımsızlık iddiasıyla kurduk ve bu iddiamızdan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz. İşte savunma sanayi bu iddianın altındaki önemli mühürlerden biridir. Ama biliyoruz ki sadece savunma sanayisi değil, tüm alanlarda, kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı gerçekleştirmek, bu iddiaya sahip olmaya devam etmek için mutlak bir ön koşuldur." şeklinde konuştu.Kacır, tüm diğer sektörlerde de benzer başarı hikayelerini çoğaltabilmek için daha fazla gayet göstereceklerini ifade ederek, 2030'a kadar ülkede en az 100 bin teknoloji geliştiren yeni şirket kurulmasına vesile olmak için çaba göstereceklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/yargitay-sifir-aracta-kapi-sokulup-takilmasini-gizli-ayip-saydi-ayipsiz-benzeriyle-degistirilmeli-1068070547.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, togg, otomobil, satış, elektrikli otomobil