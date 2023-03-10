https://sputniknews.com.tr/20230310/yargitay-sifir-aracta-kapi-sokulup-takilmasini-gizli-ayip-saydi-ayipsiz-benzeriyle-degistirilmeli-1068070547.html

Yargıtay, sıfır araçta kapı sökülüp takılmasını gizli ayıp saydı: Ayıpsız benzeriyle değiştirilmeli

Yargıtay, sıfır araçta kapı sökülüp takılmasını gizli ayıp saydı: Ayıpsız benzeriyle değiştirilmeli

Yargıtay, sıfır araç alıp sorun yaşayan tüketicileri sevindiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır aracın dört kapısının sökülüp... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T10:20+0300

2023-03-10T10:20+0300

2023-03-10T10:20+0300

türkiye

yargıtay

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İçtihat bülteninden edinilen bilgiye göre, “Davacı; R.D. 2020 model aracı sıfır olarak 23.09.2020 tarihinde 175 bin lira bedelle davalı otomobil firmasından satın aldığını, aracı satın aldıktan kısa süre sonra aracın kapılarından şüphelenmeye başladığını, bu nedenle 10.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde iki farklı ekspertiz şirketinden rapor aldığını, bu raporlara göre aracın dört kapısının da sökülüp takıldığının tespit edildiğini, davalının bu işlemi kendisinden sakladığını, aracın bu haliyle gizli ayıplı olduğunu, davalının kapıların sökülerek takıldığını kabul ettiğini ancak aracın misli ile değişim talebini kabul etmediğini" ileri sürerek dava açtı.Davalı ise davanın zamanaşımına uğradığını, iddia edildiği gibi dava konusu aracın kapılarının sökülüp takılmadığını, davacının geçen süre zarfında aracı kullandığını, davacının iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Mahkeme, davanın kabulü ile, dava konusu aracın ayıpsız misli bir araç ile değiştirilmesine karar verdi. Hükme karşı, davalı istinaf talebinde bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının istinaf başvurusunun kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verdi. Hüküm, davacı tarafından temyiz edildi.Sevindiren emsal karar Yargıtay'dan geldiYargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketiciyi haklı bularak şu kararı verdi: Yargıtay'ın tüketici lehine bozma kararı tüketici tarafından sevinçle karşılanırken, aracın sıfır otomobille değiştirileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230309/sifir-araclar-cep-yakiyor-500-bin-liranin-altinda-yalnizca-16-sifir-otomobil-kaldi-1068018350.html

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