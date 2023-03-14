https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-tahil-anlasmasindaki-bugdayin-sadece-yuzde-3u-muhtac-ulkelere-gitti-1068257395.html
Rusya: Tahıl anlaşmasındaki buğdayın sadece yüzde 3’ü muhtaç ülkelere gitti
Rusya: Tahıl anlaşmasındaki buğdayın sadece yüzde 3’ü muhtaç ülkelere gitti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tahıl anlaşması kapsamında ihraç edilen buğdayın büyük kısmının kalkınmış ülkelere teslim edildiğini, acil yardıma... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T23:16+0300
2023-03-14T23:16+0300
2023-03-14T23:20+0300
dünya
sergey verşinin
rusya
tahıl
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bugün Cenevre’deki basın toplantısında, tahıl anlaşmasının Ukrayna paketinin uygulanma şeklinden memnun olmadığını defalarca dile getirdiğini söyledi.Verşinin, “Evet, gerçekten de büyük miktarda tahıl ihraç ediliyor. Bununla birlikte tahıllar arasında yemlik mısırın ağırlıklı olduğuna her zaman dikkat çektik. Bu tahılların büyük bölümünün kalkınmış ülkelere, küçük bir bölümünün az kalkınmış ülkelere, çok küçük bir bölümünün de acil yardıma ihtiyaç duyan ülkelere gittiğine dikkat çekiyoruz. Bu son kısım yüzde 3’ü geçmiyor” diye konuştu.Batı ülkelerin, Ukrayna’dan ihraç edilen tahılın, başta en yoksul ülkeler olmak üzere dünyada gıdayla ilgili durumun iyileşmesine yardımcı olduğu iddiasını yalanlayan Rus diplomat, “Bu katiyen böyle değil. Aksine, altını çizerek söylüyorum, dünyada gıda güvenliğini sağlayan Rus tarım ürünlerinin ve gübrenin ihracatıdır, Rusya’nın katkısıdır” ifadesini kullandı.
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sergey verşinin, rusya, tahıl
sergey verşinin, rusya, tahıl
Rusya: Tahıl anlaşmasındaki buğdayın sadece yüzde 3’ü muhtaç ülkelere gitti
23:16 14.03.2023 (güncellendi: 23:20 14.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tahıl anlaşması kapsamında ihraç edilen buğdayın büyük kısmının kalkınmış ülkelere teslim edildiğini, acil yardıma ihtiyaç duyan ülkelerin buğdayın sadece yüzde 3’ünü alabildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bugün Cenevre’deki basın toplantısında, tahıl anlaşmasının Ukrayna paketinin uygulanma şeklinden memnun olmadığını defalarca dile getirdiğini söyledi.
Verşinin, “Evet, gerçekten de büyük miktarda tahıl ihraç ediliyor. Bununla birlikte tahıllar arasında yemlik mısırın ağırlıklı olduğuna her zaman dikkat çektik. Bu tahılların büyük bölümünün kalkınmış ülkelere, küçük bir bölümünün az kalkınmış ülkelere, çok küçük bir bölümünün de acil yardıma ihtiyaç duyan ülkelere gittiğine dikkat çekiyoruz. Bu son kısım yüzde 3’ü geçmiyor” diye konuştu.
Batı ülkelerin, Ukrayna’dan ihraç edilen tahılın, başta en yoksul ülkeler olmak üzere dünyada gıdayla ilgili durumun iyileşmesine yardımcı olduğu iddiasını yalanlayan Rus diplomat, “Bu katiyen böyle değil. Aksine, altını çizerek söylüyorum, dünyada gıda güvenliğini sağlayan Rus tarım ürünlerinin ve gübrenin ihracatıdır, Rusya’nın katkısıdır” ifadesini kullandı.