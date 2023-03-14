https://sputniknews.com.tr/20230314/malatya-valiligi-bir-dernege-ait-asevinin-kapatilmak-istendigi-yonunde-iddialar-tamamen-asilsizdir-1068250252.html

Malatya Valiliği: Bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır

Malatya Valiliği: Bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır

Malatya Valiliği'nden "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır" açıklaması yapıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T19:41+0300

2023-03-14T19:41+0300

2023-03-14T19:41+0300

türkiye

malatya valiliği

malatya

saadet partisi

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Malatya Valiliği, 'bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu' açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.Açıklamada, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir" ifadesi kullanıldı.Saadet Partisi tarafından "Malatya’da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir" şeklinde bir açıklama yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230314/karamollaoglu-iktidari-uyariyorum-bu-yanlis-kararinizdan-ve-aymazliktan-derhal-vazgecin-1068246765.html

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