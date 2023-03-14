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https://sputniknews.com.tr/20230314/malatya-valiligi-bir-dernege-ait-asevinin-kapatilmak-istendigi-yonunde-iddialar-tamamen-asilsizdir-1068250252.html
Malatya Valiliği: Bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır
Malatya Valiliği: Bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır
Malatya Valiliği'nden "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır" açıklaması yapıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:41+0300
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Malatya Valiliği, 'bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu' açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.Açıklamada, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir" ifadesi kullanıldı.Saadet Partisi tarafından "Malatya’da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir" şeklinde bir açıklama yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/karamollaoglu-iktidari-uyariyorum-bu-yanlis-kararinizdan-ve-aymazliktan-derhal-vazgecin-1068246765.html
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malatya valiliği, malatya, saadet partisi

Malatya Valiliği: Bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır

19:41 14.03.2023
© AAMalatya Valiliği
Malatya Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Malatya Valiliği'nden "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır" açıklaması yapıldı.
Malatya Valiliği, 'bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu' açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir" ifadesi kullanıldı.
Saadet Partisi tarafından "Malatya’da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir" şeklinde bir açıklama yapılmıştı.
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