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https://sputniknews.com.tr/20230314/karamollaoglu-iktidari-uyariyorum-bu-yanlis-kararinizdan-ve-aymazliktan-derhal-vazgecin-1068246765.html
Karamollaoğlu: İktidarı uyarıyorum bu yanlış kararınızdan ve aymazlıktan derhal vazgeçin
Karamollaoğlu: İktidarı uyarıyorum bu yanlış kararınızdan ve aymazlıktan derhal vazgeçin
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Malatya'da kurdukları aşevinin Malatya Valiliği tarafından kaldırılmasına "Aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T17:55+0300
2023-03-14T18:12+0300
temel karamollaoğlu
türkiye
malatya
depremzede
saadet partisi
kemal kılıçdaroğlu
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Malatya'daki depremzedelere hizmet veren aşevinin kaldırılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!" ifadelerine yer verdi.Saadet Partisi tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun açıklamasına sosyal medya üzerinden "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum" ifadeleriyle destek verdi.
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temel karamollaoğlu, malatya, depremzede, saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu
temel karamollaoğlu, malatya, depremzede, saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu

Karamollaoğlu: İktidarı uyarıyorum bu yanlış kararınızdan ve aymazlıktan derhal vazgeçin

17:55 14.03.2023 (güncellendi: 18:12 14.03.2023)
© DHATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© DHA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Malatya'da kurdukları aşevinin Malatya Valiliği tarafından kaldırılmasına "Aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Malatya'daki depremzedelere hizmet veren aşevinin kaldırılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.
Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!" ifadelerine yer verdi.
Saadet Partisi tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Malatya’da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir. Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içerisinde depremzedelere hizmet veren aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun açıklamasına sosyal medya üzerinden "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum" ifadeleriyle destek verdi.
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