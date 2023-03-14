https://sputniknews.com.tr/20230314/karamollaoglu-iktidari-uyariyorum-bu-yanlis-kararinizdan-ve-aymazliktan-derhal-vazgecin-1068246765.html

Karamollaoğlu: İktidarı uyarıyorum bu yanlış kararınızdan ve aymazlıktan derhal vazgeçin

Karamollaoğlu: İktidarı uyarıyorum bu yanlış kararınızdan ve aymazlıktan derhal vazgeçin

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Malatya'da kurdukları aşevinin Malatya Valiliği tarafından kaldırılmasına "Aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T17:55+0300

2023-03-14T17:55+0300

2023-03-14T18:12+0300

temel karamollaoğlu

türkiye

malatya

depremzede

saadet partisi

kemal kılıçdaroğlu

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Malatya'daki depremzedelere hizmet veren aşevinin kaldırılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!" ifadelerine yer verdi.Saadet Partisi tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun açıklamasına sosyal medya üzerinden "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum" ifadeleriyle destek verdi.

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temel karamollaoğlu, malatya, depremzede, saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu