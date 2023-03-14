https://sputniknews.com.tr/20230314/londra-polisi-ingiltere-basbakani-sunaki-tasmasiz-kopek-gezdirdigi-icin-uyardi-1068254502.html

Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı

Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, Hyde Park'ta köpeği tasmasız gezdirdiği için polis tarafından uyarıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T21:55+0300

2023-03-14T21:55+0300

2023-03-14T21:55+0300

dünya

ingiltere

sunak

köpek

hyde park

uyarı

başbakan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063688469_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c5c1ed5eb7cc6c5c7f4b490671eca9ee.jpg

Londra Metropolitan Polisi, bir TikTok videosunda Başakan Rishi Sunak ve ailesinin tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu Hyde Park'ta köpeğini serbest bırakmasının yer alması üzerine açıklama yaptı.Polisin tasmasız köpek gezdirildiğinden haberdar olduğu bilgisini paylaşan Metropolitan Polisi, "Orada bulunan bir polis memuru, bir kadınla konuşarak ona kuralları hatırlattı. Köpek tekrar tasmayla bağlandı" ifadelerini kullandı.Ne zaman çekildiği belli olmayan videonun ardından polis, konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacağını da açıkladı.Sunak daha önce de sosyal medya hesapları için çekilen bir videoda hareket eden araçta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı görüldüğü için ceza almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230314/avustralya-britanya-ve-abdnin-aukus-nukleer-denizalti-anlasmasina-cinden-tepki-1068222722.html

ingiltere

hyde park

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, sunak, köpek, hyde park, uyarı, başbakan