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https://sputniknews.com.tr/20230314/londra-polisi-ingiltere-basbakani-sunaki-tasmasiz-kopek-gezdirdigi-icin-uyardi-1068254502.html
Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı
Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, Hyde Park'ta köpeği tasmasız gezdirdiği için polis tarafından uyarıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:55+0300
2023-03-14T21:55+0300
dünya
ingiltere
sunak
köpek
hyde park
uyarı
başbakan
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Londra Metropolitan Polisi, bir TikTok videosunda Başakan Rishi Sunak ve ailesinin tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu Hyde Park'ta köpeğini serbest bırakmasının yer alması üzerine açıklama yaptı.Polisin tasmasız köpek gezdirildiğinden haberdar olduğu bilgisini paylaşan Metropolitan Polisi, "Orada bulunan bir polis memuru, bir kadınla konuşarak ona kuralları hatırlattı. Köpek tekrar tasmayla bağlandı" ifadelerini kullandı.Ne zaman çekildiği belli olmayan videonun ardından polis, konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacağını da açıkladı.Sunak daha önce de sosyal medya hesapları için çekilen bir videoda hareket eden araçta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı görüldüğü için ceza almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/avustralya-britanya-ve-abdnin-aukus-nukleer-denizalti-anlasmasina-cinden-tepki-1068222722.html
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ingiltere, sunak, köpek, hyde park, uyarı, başbakan
ingiltere, sunak, köpek, hyde park, uyarı, başbakan

Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı

21:55 14.03.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFRishi Sunak
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, Hyde Park'ta köpeği tasmasız gezdirdiği için polis tarafından uyarıldı.
Londra Metropolitan Polisi, bir TikTok videosunda Başakan Rishi Sunak ve ailesinin tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu Hyde Park'ta köpeğini serbest bırakmasının yer alması üzerine açıklama yaptı.
Polisin tasmasız köpek gezdirildiğinden haberdar olduğu bilgisini paylaşan Metropolitan Polisi, "Orada bulunan bir polis memuru, bir kadınla konuşarak ona kuralları hatırlattı. Köpek tekrar tasmayla bağlandı" ifadelerini kullandı.
Ne zaman çekildiği belli olmayan videonun ardından polis, konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacağını da açıkladı.
Sunak daha önce de sosyal medya hesapları için çekilen bir videoda hareket eden araçta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı görüldüğü için ceza almıştı.
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