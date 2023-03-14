https://sputniknews.com.tr/20230314/lavrov-bati-asyada-uzun-yillar-surecek-cephelesme-icin-zemin-hazirliyor--1068228248.html

Lavrov: Batı, Asya'da uzun yıllar sürecek cepheleşme için zemin hazırlıyor

Lavrov: Batı, Asya'da uzun yıllar sürecek cepheleşme için zemin hazırlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO askeri altyapısının Asya'ya doğru ilerlemesinin ve ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakı (AUKUS)... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T13:31+0300

2023-03-14T13:31+0300

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savunma

rusya

sergey lavrov

aukus

nato

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Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lavrov, "Anglo-Sakson dünyası, AUKUS gibi blokların oluşturulması, NATO askeri altyapısının Asya'ya ilerlemesi yoluyla uzun yıllar sürecek bir cepheleşme için çok ciddi bir girişimde bulunuyor" dedi. AB ülkelerinin yaptığı gibi, büyük Asya medeniyetlerinin Batılı güçler karşısında nasıl hemen esas duruşa geçeceğini ve Washington ile diğer Anglo-Sakson siysetçilerin planlarını itaatkar bir şekilde nasıl uygulayacağını tahayyül edemediğini kaydeden Lavrov, Rusya'nın partnerlerine karşı böyle bir tutum içinde olmadığını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı, "Kimseyi meşru çıkarlarını gerçekleştirmekten caydırmaya çalışmıyoruz. Fakat tüm dünyayı örneğin Kuzey Atlantik İttifakı'na tabi kılmak gerektiğini söylediklerinde, Rus halkının ve tüm dünya medeniyetlerinin büyük çoğunluğunun doğasında bulunan adalet duygusunun buna sessiz kalması gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230314/avustralya-britanya-ve-abdnin-aukus-nukleer-denizalti-anlasmasina-cinden-tepki-1068222722.html

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