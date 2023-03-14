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Lavrov: Batı, Asya'da uzun yıllar sürecek cepheleşme için zemin hazırlıyor
Lavrov: Batı, Asya'da uzun yıllar sürecek cepheleşme için zemin hazırlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO askeri altyapısının Asya'ya doğru ilerlemesinin ve ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakı (AUKUS)... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T13:31+0300
2023-03-14T13:32+0300
savunma
rusya
sergey lavrov
aukus
nato
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Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lavrov, "Anglo-Sakson dünyası, AUKUS gibi blokların oluşturulması, NATO askeri altyapısının Asya'ya ilerlemesi yoluyla uzun yıllar sürecek bir cepheleşme için çok ciddi bir girişimde bulunuyor" dedi. AB ülkelerinin yaptığı gibi, büyük Asya medeniyetlerinin Batılı güçler karşısında nasıl hemen esas duruşa geçeceğini ve Washington ile diğer Anglo-Sakson siysetçilerin planlarını itaatkar bir şekilde nasıl uygulayacağını tahayyül edemediğini kaydeden Lavrov, Rusya'nın partnerlerine karşı böyle bir tutum içinde olmadığını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı, "Kimseyi meşru çıkarlarını gerçekleştirmekten caydırmaya çalışmıyoruz. Fakat tüm dünyayı örneğin Kuzey Atlantik İttifakı'na tabi kılmak gerektiğini söylediklerinde, Rus halkının ve tüm dünya medeniyetlerinin büyük çoğunluğunun doğasında bulunan adalet duygusunun buna sessiz kalması gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/avustralya-britanya-ve-abdnin-aukus-nukleer-denizalti-anlasmasina-cinden-tepki-1068222722.html
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rusya, sergey lavrov, aukus , nato

Lavrov: Batı, Asya'da uzun yıllar sürecek cepheleşme için zemin hazırlıyor

13:31 14.03.2023 (güncellendi: 13:32 14.03.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO askeri altyapısının Asya'ya doğru ilerlemesinin ve ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakı (AUKUS) kurmasının cepheleşmenin uzun yıllar sürmesi için zemin oluşturduğunu vurguladı.
Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lavrov, "Anglo-Sakson dünyası, AUKUS gibi blokların oluşturulması, NATO askeri altyapısının Asya'ya ilerlemesi yoluyla uzun yıllar sürecek bir cepheleşme için çok ciddi bir girişimde bulunuyor" dedi.
AB ülkelerinin yaptığı gibi, büyük Asya medeniyetlerinin Batılı güçler karşısında nasıl hemen esas duruşa geçeceğini ve Washington ile diğer Anglo-Sakson siysetçilerin planlarını itaatkar bir şekilde nasıl uygulayacağını tahayyül edemediğini kaydeden Lavrov, Rusya'nın partnerlerine karşı böyle bir tutum içinde olmadığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Kimseyi meşru çıkarlarını gerçekleştirmekten caydırmaya çalışmıyoruz. Fakat tüm dünyayı örneğin Kuzey Atlantik İttifakı'na tabi kılmak gerektiğini söylediklerinde, Rus halkının ve tüm dünya medeniyetlerinin büyük çoğunluğunun doğasında bulunan adalet duygusunun buna sessiz kalması gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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