https://sputniknews.com.tr/20230314/kart-basvurusu-kabul-edilmeyince-banka-subesine-pompali-tufekle-saldirdi-1068253168.html
Kart başvurusu kabul edilmeyince banka şubesine pompalı tüfekle saldırdı
Kart başvurusu kabul edilmeyince banka şubesine pompalı tüfekle saldırdı
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir bankadan banka kartı talep eden şüpheli, kendisine kart verilmemesi üzerine pompalı tüfekle ateş açtığı banka şubesindeki... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:18+0300
2023-03-14T21:18+0300
2023-03-14T21:18+0300
türkiye
banka
kredi kartı
başvuru
saldırı
pompalı tüfek
ankara
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Çankaya GMK Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelen kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, banka görevlilerinden banka kartı talep etti. Kendisine banka kartı verilemeyeceğinin söylenmesi üzerine, banka görevlileriyle şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra 06 BKU 401 plakalı otomobiliyle bankaya geri geldi. Aracından pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin girişine doğru ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu saçmalardan biri banka görevlisi Hüseyin Mert Korkmaz'ın kafasına isabet etti.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince Güven Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Olay sonrası polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbulda-komsusunu-pompali-tufekle-vurdu-1067464159.html
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banka, kredi kartı, başvuru, saldırı, pompalı tüfek, ankara
banka, kredi kartı, başvuru, saldırı, pompalı tüfek, ankara
Kart başvurusu kabul edilmeyince banka şubesine pompalı tüfekle saldırdı
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir bankadan banka kartı talep eden şüpheli, kendisine kart verilmemesi üzerine pompalı tüfekle ateş açtığı banka şubesindeki bir personeli yaraladı.
Çankaya GMK Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelen kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, banka görevlilerinden banka kartı talep etti.
Kendisine banka kartı verilemeyeceğinin söylenmesi üzerine, banka görevlileriyle şüpheli arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra 06 BKU 401 plakalı otomobiliyle bankaya geri geldi. Aracından pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin girişine doğru ateş açmaya başladı.
Açılan ateş sonucu saçmalardan biri banka görevlisi Hüseyin Mert Korkmaz'ın kafasına isabet etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince Güven Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olay sonrası polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı.