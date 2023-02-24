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https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbulda-komsusunu-pompali-tufekle-vurdu-1067464159.html
İstanbul'da komşusunu pompalı tüfekle vurdu
İstanbul'da komşusunu pompalı tüfekle vurdu
İstanbul Fatih'te bir kişi yaşadığı apartmanda pompalı tüfekle ateş açarak komşusunu yaraladı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T15:17+0300
2023-02-24T15:17+0300
türkiye
istanbul
pompalı tüfek
yaralama
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Olay saat 11.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Topçu Emin Bey Sokak'ta meydana geldi.Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen R.D. pompalı tüfekle yaşadığı apartmana gelerek bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmalar o sırada merdivende bulunan komşusu H.İ.F.'nin kalçasına isabet etti.Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan R.D. elindeki pompalı tüfeği sokak üstündeki bir marketin içine bıraktıktan sonra kaçtı.İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri R.D.'nin Hekimoğlu Ali Paşa Caddesinde boş bir dükkanda olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Uyuşturucu madde etkisindeki R.D.'nin boş dükkanda kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalçasından yaralanan H.İ.F.'nin ilk tedavisini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.R.D.'nin olay yerine giderken çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, R.D. pompalı tüfeği ceketinin içine sakladığı görülüyor.
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istanbul, pompalı tüfek, yaralama
istanbul, pompalı tüfek, yaralama

İstanbul'da komşusunu pompalı tüfekle vurdu

15:17 24.02.2023
© İHA / FURKAN DUMAN - ŞEHRİBAN UZUNİstanbul'da komşusunu pompalı tüfekle vurdu
İstanbul'da komşusunu pompalı tüfekle vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© İHA / FURKAN DUMAN - ŞEHRİBAN UZUN
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İstanbul Fatih'te bir kişi yaşadığı apartmanda pompalı tüfekle ateş açarak komşusunu yaraladı.
Olay saat 11.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Topçu Emin Bey Sokak'ta meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen R.D. pompalı tüfekle yaşadığı apartmana gelerek bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmalar o sırada merdivende bulunan komşusu H.İ.F.'nin kalçasına isabet etti.
Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan R.D. elindeki pompalı tüfeği sokak üstündeki bir marketin içine bıraktıktan sonra kaçtı.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri R.D.'nin Hekimoğlu Ali Paşa Caddesinde boş bir dükkanda olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Uyuşturucu madde etkisindeki R.D.'nin boş dükkanda kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalçasından yaralanan H.İ.F.'nin ilk tedavisini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

R.D.'nin olay yerine giderken çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, R.D. pompalı tüfeği ceketinin içine sakladığı görülüyor.
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