https://sputniknews.com.tr/20230314/izmirdeki-konteyner-kent-tahliye-edildi-gidecek-yerim-yok-kira-odeyecek-gucum-yok--1068258626.html

İzmir'deki konteyner kent tahliye edildi: 'Gidecek yerim yok, kira ödeyecek gücüm yok'

İzmir'deki konteyner kent tahliye edildi: 'Gidecek yerim yok, kira ödeyecek gücüm yok'

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem sonrası kurulan geçici konaklama merkezinde kalan konut sahibi olmayan bazı depremzedeler tahliye edildi. Merkeze... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T23:51+0300

2023-03-14T23:51+0300

2023-03-15T00:11+0300

türkiye

izmir depremi

konteyner

kahramanmaraş

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İzmir depremi sonrası Bayraklı ilçesinde kiracı olarak ikamet eden ve depremden etkilenenler Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.Depremzedelere bir süre önce İzmir Valiliği Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetimi tarafından bir tebligat gönderildiği bildirildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre giden tebligatta şunlar ifade edildi:Eşyalar AFAD'ın depolarına götürüldüBugün ekipler tarafından tebligat giden İzmirli depremzedeler konteynerlerden tahliye edildi. Özel eşyalarını alıp dışarı çıkan depremzedeler, gidecek yerleri olmadığını belirterek çadır kuracaklarını söyledi. Kamyonlara yüklenen depremzede eşyalarının, daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere AFAD'ın depolarına götürüldüğü belirtildi.Depremzede Meryem Tülin Yumlu, "2 yıldır burada kalıyorum. Bir hafta önce kağıt geldi ve bir hafta içerisinde çıkarılacağımız söylendi. Öncelikli olarak yalnız yaşayanlar çıkarıldı. 15 güne de diğer arkadaşların çıkarılacağını duyduk. Kahramanmaraş depremindeki arkadaşların geleceğini öğrendik. Bu, bir depremzedelerin yaralarını sararken bir diğerini yok saymaktır. Ben İzmir depremzedesiyim, kiracıydım. 2 yıldır yurtlarda, çadırlarda, konteynerlerde kaldık ama şimdi depremzede sayılmıyoruz. Çadır temin edilsin, burada çadır kuracağım. Çünkü gidecek yerim yok, kira ödeyecek gücüm yok" dedi. Nuray Koçtürk ise, "Bize kağıt verilerek bir hafta içerisinde çıkmamız gerektiği söylendi. Bir hafta içerisinde nereye çıkayım? Kimsem yok, maddi gelirim, mal varlığım yok. Yalnızım. İzmir depreminden sonra mağdur kaldım. Pandemi oldu, deprem oldu ve iş de bulamadım. Bu yüzden burada kalıyordum. Şu anda yapacak bir şeyim yok. Gidecek yerim yok, burada bekliyorum" diye konuştu.

türkiye

kahramanmaraş

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izmir depremi, konteyner, kahramanmaraş