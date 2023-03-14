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https://sputniknews.com.tr/20230314/iyi-partili-cesur-turk-hekimleri-yoksul-guvencesiz-yorgun-umutsuz-ve-kaygili-1068259096.html
İYİ Partili Cesur: Türk hekimleri yoksul, güvencesiz, yorgun, umutsuz ve kaygılı
İYİ Partili Cesur: Türk hekimleri yoksul, güvencesiz, yorgun, umutsuz ve kaygılı
İYİ Parti Isparta Milletvekili Cesur, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sıkıntılar yaşadığını belirterek "Atatürk'ün kendisini emanet ettiği Türk hekimleri... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T23:54+0300
2023-03-15T00:00+0300
türkiye
aylin cesur
iyi parti
hekim
atatürk
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İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde pek çok değerli hekim ve sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini belirterek ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.Depremde hastanelerin, aile sağlığı merkezlerinin yıkıldığını, bölgede halen yeterli düzeyde birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti verilemediğini ileri süren Cesur, İYİ Parti'nin de sahra hastanesi kurduğunu dile getirdi. Cesur, deprem bölgesinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının zor şartlarda görev yaptığını anlattı.14 Mart Tıp Bayramının kutlandığı bugün, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 21 yıllık iktidarın, yıllardır uyguladığı yanlış sağlık politikaları nedeniyle verdikleri emeğin karşılığını alamadığını iddia eden Cesur, "Atatürk'ün kendisini emanet ettiği Türk hekimleri yoksul, güvencesiz, şiddete uğruyor, yorgun, umutsuz ve kaygılı" diye konuştu.Cesur, bir kanun teklifi verdiklerini dile getirerek tüm sağlık personeline her yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda dört maaş tutarında ikramiye verilmesini, depremzede sağlık çalışanlarına veya depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının birinci derece yakınlarına 2 yıl boyunca her ay 2 maaş ödenmesini ve afet bölgesindeki çalışmalara destek olmak için giden gönüllü sağlık çalışanlarına da bölgede bulundukları sürece aylık brüt maaşlarının iki katının verilmesini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/bakan-koca-saglik-bakanligina-gecis-icin-hekimlerden-rekor-talep-var-bu-sayiya-ilk-kez-ulasiliyor-1061258730.html
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aylin cesur, iyi parti, hekim, atatürk
aylin cesur, iyi parti, hekim, atatürk

İYİ Partili Cesur: Türk hekimleri yoksul, güvencesiz, yorgun, umutsuz ve kaygılı

23:54 14.03.2023 (güncellendi: 00:00 15.03.2023)
© DHAAylin Cesur
Aylin Cesur - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© DHA
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İYİ Parti Isparta Milletvekili Cesur, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sıkıntılar yaşadığını belirterek "Atatürk'ün kendisini emanet ettiği Türk hekimleri yoksul, güvencesiz, şiddete uğruyor, yorgun, umutsuz ve kaygılı" diye konuştu.
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde pek çok değerli hekim ve sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini belirterek ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Depremde hastanelerin, aile sağlığı merkezlerinin yıkıldığını, bölgede halen yeterli düzeyde birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti verilemediğini ileri süren Cesur, İYİ Parti'nin de sahra hastanesi kurduğunu dile getirdi. Cesur, deprem bölgesinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının zor şartlarda görev yaptığını anlattı.
14 Mart Tıp Bayramının kutlandığı bugün, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 21 yıllık iktidarın, yıllardır uyguladığı yanlış sağlık politikaları nedeniyle verdikleri emeğin karşılığını alamadığını iddia eden Cesur, "Atatürk'ün kendisini emanet ettiği Türk hekimleri yoksul, güvencesiz, şiddete uğruyor, yorgun, umutsuz ve kaygılı" diye konuştu.
Cesur, bir kanun teklifi verdiklerini dile getirerek tüm sağlık personeline her yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda dört maaş tutarında ikramiye verilmesini, depremzede sağlık çalışanlarına veya depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının birinci derece yakınlarına 2 yıl boyunca her ay 2 maaş ödenmesini ve afet bölgesindeki çalışmalara destek olmak için giden gönüllü sağlık çalışanlarına da bölgede bulundukları sürece aylık brüt maaşlarının iki katının verilmesini istedi.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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