https://sputniknews.com.tr/20220916/bakan-koca-saglik-bakanligina-gecis-icin-hekimlerden-rekor-talep-var-bu-sayiya-ilk-kez-ulasiliyor-1061258730.html

Bakan Koca: Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep var, bu sayıya ilk kez ulaşılıyor

Bakan Koca: Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep var, bu sayıya ilk kez ulaşılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep olduğunu söyledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T11:18+0300

2022-09-16T11:18+0300

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türkiye

fahrettin koca

hekim

atama

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Koca "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" için talep bildirim sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu.Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’İ GEÇTİ. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" dedi.

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fahrettin koca, hekim, atama