https://sputniknews.com.tr/20220916/bakan-koca-saglik-bakanligina-gecis-icin-hekimlerden-rekor-talep-var-bu-sayiya-ilk-kez-ulasiliyor-1061258730.html
Bakan Koca: Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep var, bu sayıya ilk kez ulaşılıyor
Bakan Koca: Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep var, bu sayıya ilk kez ulaşılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep olduğunu söyledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T11:18+0300
2022-09-16T11:18+0300
2022-09-16T11:18+0300
türkiye
fahrettin koca
hekim
atama
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Koca "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" için talep bildirim sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu.Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’İ GEÇTİ. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" dedi.
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fahrettin koca, hekim, atama
fahrettin koca, hekim, atama
Bakan Koca: Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep var, bu sayıya ilk kez ulaşılıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep olduğunu söyledi.
Koca "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" için talep bildirim sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’İ GEÇTİ. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" dedi.