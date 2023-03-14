https://sputniknews.com.tr/20230314/italyada-mussoliniden-alinti-yapan-kamu-kurumunun-basindaki-isim-gorevinden-ayrildi-1068254963.html

İtalya'da Mussolini'den alıntı yapan kamu kurumunun başındaki isim görevinden ayrıldı

İtalya'da Mussolini'den alıntı yapan kamu kurumunun başındaki isim görevinden ayrıldı

İtalya'da önde gelen kamu kurumlarının bilgi teknolojilerinden ve siber alandaki güvenliğinden sorumlu "3-I" isimli yazılım ajansının başındaki Claudio... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T22:05+0300

2023-03-14T22:05+0300

2023-03-14T22:05+0300

dünya

italya

benito mussolini

claudio anastasio

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Sosyal Güvenlik Kurumu (INPS), Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) ve İş Kazalarına Karşı Ulusal Sigorta Enstitüsü (INAIL) gibi önde gelen kamu kurumlarının bilgi teknolojilerini ve siber alandaki güvenliklerini sağlamak amacıyla devlet kontrolünde oluşturulan "3-I" yazılım ajansının başkanı Anastasio, yaptığı alıntı ile ülkede gündem oldu.La Repubblica gazetesinin haberine göre, Anastasio'nun kurum içinde yönetim kurulu üyelerine gönderdiği bir e-postada, tarihçilerin, İtalya'nın diktatörlüğe geçişinin başladığı konuşma olarak tanımladığı Mussoloni'nin 3 Ocak 1925 tarihli hitabından alıntılar yapması tartışmalara yol açtı.İtalyan basınında bugün çıkan haberlerde, muhalefetin ve sol çevrelerin büyük tepkisini çeken e-posta hadisesinin kamuoyuna yansımasının ardından Anastasio'nun, bir e-posta daha göndererek "3-I" yazılım ajansındaki başkanlık görevinden ayrıldığını duyurduğu belirtildi.Anastasio, ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda olan faşist diktatör Mussolini'den bu yana göreve gelen en aşırı sağcı hükümet olan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti tarafından Aralık 2022'de bu göreve getirilmişti.Anastasio'nun e-postasında atıf yaptığı Mussolini'nin 3 Ocak 1925'te parlamentoda yaptığı konuşması, faşist diktatörün o dönemki siyasi rakibi olan Birleşik Sosyalist Parti Genel Sekreteri Giacomo Matteotti'nin 10 Haziran 1924'te kaçırılarak öldürülmesini konu ediniyor. Mussolini, o konuşmasında Matteotti cinayetinin siyasi sorumluluğunu üstlenmişti. Pek çok tarihçi daha sonra bu konuşmayı, İtalya'nın diktatörlüğe geçişinde bir dönüm noktası olarak nitelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221102/mussolininin-malikanesine-hayaleti-dadandi-1062970132.html

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