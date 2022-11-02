https://sputniknews.com.tr/20221102/mussolininin-malikanesine-hayaleti-dadandi-1062970132.html

'Mussolini'nin malikanesine hayaleti dadandı'

'Mussolini'nin malikanesine hayaleti dadandı'

İtalya'nın öldürülen faşist lideri Benito Mussolini'ye ait, ülkenin kuzeyinde yer alan malikanede 'paranormal' olayların meydana geldiği iddia edildi... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T11:20+0300

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yaşam

benito mussolini

italya

malikane

hayalet

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İkinci Dünya Savaşı döneminde İtalya'nın faşist lideri Benito Mussolini'nin malikanesi Villa Carpena'da 'paranormal' olayların yaşandığı iddia edildi.Ülkenin kuzeyinde yer alan malikanenin sahipleri sahipleri, CNN televizyonuna verdiği demeçte malikaneyi ziyaret edenlerin bir aynada Mussolini'nin donmuş yüzünün gölgeli bir görüntüsüne şahit olabileceklerini, ayak sesleri duyabileceklerini ve salonlarda rüzgar esmesi gibi doğaüstü olayları deneyimleyebileceklerini söyledi.'Sürekli bizi izliyorlar'Mülk sahibi Domenico Morosini, "Burası onların varlığıyla yaşıyor, hala buradalar, onları hissedebiliyoruz ve sürekli bizi izliyorlar" ifadelerini kullandı.Morosini, "Korkmuyoruz ama bu ruhları rahatsız etmek de istemiyoruz, bu yüzden villaya gece olduğunda girmekten kaçınıyorum" dedi.'Gölgesi aynada belirdi'ABD ziyaretinde Mussolini'nin üniformalarından birini satın alarak konağa geri getirdiğini ve diktatörün eşi Donna Rachele'in öldüğü yatağa bıraktığını kaydeden Morosini, "O gün yanımızda bir medyum vardı ve kendini hasta hissetti, oturmak zorunda kaldı ve 'O burada' diye fısıldadı. Hemen ardından Mussolini'nin yüzünün gölgesi yatak odasının makyaj masası aynasında belirdi ve o zamandan beri, sanki cama kazınmış gibi orada" diye konuştu.Villa Carpena'yı 2000'li yılların başında Mussolini'nin çocuklarından birinden satın alan Morosini ve eşi, burada Mussolini ve ailesinin mobilyaları, kıyafetleri, belgeleri ve arabalarını sergilemek üzere bilet ve markalı hatıralar satıyor.

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