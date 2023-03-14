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https://sputniknews.com.tr/20230314/ihsan-eliacikin-yasayan-kuran-kitabi-hakkinda-cikarilan-toplatma-karari-kaldirildi-1068212168.html
İhsan Eliaçık'ın ‘Yaşayan Kuran’ kitabı hakkında çıkarılan toplatma kararı kaldırıldı
İhsan Eliaçık'ın ‘Yaşayan Kuran’ kitabı hakkında çıkarılan toplatma kararı kaldırıldı
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık‘ın hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilen Kur’an meali ‘Yaşayan Kuran’ kitabının yasağı kaldırıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
ihsan eliaçık
kuran
yasak
kitap
antikapitalist müslümanlar
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Demokratik İslam Kongresi (DİK) ve Antikapitalist Müslümanlar oluşumunda yer alan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’ın hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilen kuran meali ‘Yaşayan Kur’an’ kitabının yasağı kaldırıldı.Sosyal medya hesabı üzerinden kararı duyuran Eliaçık, 'Yaşayan Kuran Türkçe Meal-Tefsir' kitabımıza konan dağıtım, satış ve toplatma yasağı kaldırıldı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/ilahiyatci-yazar-ihsan-eliacikin-eserine-basim-dagitim-yasagi-ve-toplatma-karari-1067347491.html
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ihsan eliaçık, kuran, yasak, kitap, antikapitalist müslümanlar
ihsan eliaçık, kuran, yasak, kitap, antikapitalist müslümanlar

İhsan Eliaçık'ın ‘Yaşayan Kuran’ kitabı hakkında çıkarılan toplatma kararı kaldırıldı

02:23 14.03.2023
© AA / İhsan Eliaçık
İhsan Eliaçık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA /
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İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık‘ın hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilen Kur’an meali ‘Yaşayan Kuran’ kitabının yasağı kaldırıldı.
Demokratik İslam Kongresi (DİK) ve Antikapitalist Müslümanlar oluşumunda yer alan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’ın hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilen kuran meali ‘Yaşayan Kur’an’ kitabının yasağı kaldırıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden kararı duyuran Eliaçık, 'Yaşayan Kuran Türkçe Meal-Tefsir' kitabımıza konan dağıtım, satış ve toplatma yasağı kaldırıldı” ifadelerini kullandı.
İhsan Eliaçık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
TÜRKİYE
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı
21 Şubat, 23:06
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