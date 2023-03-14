https://sputniknews.com.tr/20230314/ihsan-eliacikin-yasayan-kuran-kitabi-hakkinda-cikarilan-toplatma-karari-kaldirildi-1068212168.html

İhsan Eliaçık'ın ‘Yaşayan Kuran’ kitabı hakkında çıkarılan toplatma kararı kaldırıldı

İhsan Eliaçık'ın ‘Yaşayan Kuran’ kitabı hakkında çıkarılan toplatma kararı kaldırıldı

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık‘ın hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilen Kur’an meali ‘Yaşayan Kuran’ kitabının yasağı kaldırıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T02:23+0300

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yaşam

ihsan eliaçık

kuran

yasak

kitap

antikapitalist müslümanlar

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Demokratik İslam Kongresi (DİK) ve Antikapitalist Müslümanlar oluşumunda yer alan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’ın hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilen kuran meali ‘Yaşayan Kur’an’ kitabının yasağı kaldırıldı.Sosyal medya hesabı üzerinden kararı duyuran Eliaçık, 'Yaşayan Kuran Türkçe Meal-Tefsir' kitabımıza konan dağıtım, satış ve toplatma yasağı kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230221/ilahiyatci-yazar-ihsan-eliacikin-eserine-basim-dagitim-yasagi-ve-toplatma-karari-1067347491.html

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ihsan eliaçık, kuran, yasak, kitap, antikapitalist müslümanlar