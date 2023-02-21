https://sputniknews.com.tr/20230221/ilahiyatci-yazar-ihsan-eliacikin-eserine-basim-dagitim-yasagi-ve-toplatma-karari-1067347491.html

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tefsir' isimli eserine ilişkin basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı verildi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T23:06+0300

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türkiye

ihsan eliaçık

eser

kuran

karar

kitap

islam

yasak

toplatma

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Gezi eylemleri döneminde kurdukları 'Yeryüzü Sofraları' ile tanınan, Antikapitalist Müslümanlar oluşumunun kurucusu ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 'Yaşayan Kur'an: Türkçe Meal-Tefsir' isimli eserine basım dağıtım yasağı geldiğini ve kitaba ilişkin toplatma kararı verildiğini duyurdu.Kararın sakıncalı unsurlar sebebiyle alındığını söyleyen ve belgesini paylaşan Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230203/ahmet-hakan-kuran-yakmak-kadar-olmasa-da-bayagi-bir-islam-karsitligi-var-bu-isin-icinde-1066521612.html

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ihsan eliaçık, eser, kuran, karar, kitap, islam, yasak, toplatma