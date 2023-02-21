https://sputniknews.com.tr/20230221/ilahiyatci-yazar-ihsan-eliacikin-eserine-basim-dagitim-yasagi-ve-toplatma-karari-1067347491.html
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tefsir' isimli eserine ilişkin basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı verildi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-21T23:10+0300
türkiye
ihsan eliaçık
eser
kuran
karar
kitap
islam
yasak
toplatma
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Gezi eylemleri döneminde kurdukları 'Yeryüzü Sofraları' ile tanınan, Antikapitalist Müslümanlar oluşumunun kurucusu ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 'Yaşayan Kur'an: Türkçe Meal-Tefsir' isimli eserine basım dağıtım yasağı geldiğini ve kitaba ilişkin toplatma kararı verildiğini duyurdu.Kararın sakıncalı unsurlar sebebiyle alındığını söyleyen ve belgesini paylaşan Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230203/ahmet-hakan-kuran-yakmak-kadar-olmasa-da-bayagi-bir-islam-karsitligi-var-bu-isin-icinde-1066521612.html
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ihsan eliaçık, eser, kuran, karar, kitap, islam, yasak, toplatma
ihsan eliaçık, eser, kuran, karar, kitap, islam, yasak, toplatma
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı
23:06 21.02.2023 (güncellendi: 23:10 21.02.2023) Abone ol
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tefsir' isimli eserine ilişkin basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı verildi.
Gezi eylemleri döneminde kurdukları 'Yeryüzü Sofraları' ile tanınan, Antikapitalist Müslümanlar oluşumunun kurucusu ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 'Yaşayan Kur'an: Türkçe Meal-Tefsir' isimli eserine basım dağıtım yasağı geldiğini ve kitaba ilişkin toplatma kararı verildiğini duyurdu.
Kararın sakıncalı unsurlar sebebiyle alındığını söyleyen ve belgesini paylaşan Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul sulh ceza mahkemesi 'İslam Dini'nin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içerdiği' gerekçesiyle 'Yaşayan Kur'an: Türkçe Meal-Tefsir' adlı eserimiz hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı vermiştir."