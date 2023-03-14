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https://sputniknews.com.tr/20230314/firincilar-federasyonu-acikladi-ramazan-pidesi-kac-lira-olacak-1068245919.html
Fırıncılar Federasyonu açıkladı: Ramazan pidesi kaç lira olacak?
Fırıncılar Federasyonu açıkladı: Ramazan pidesi kaç lira olacak?
2023 yılının ilk orucu için zaman yaklaşırken, Ramazan pidesi fiyatları gündeme geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T17:17+0300
2023-03-14T17:18+0300
ramazan pidesi
ekonomi
türkiye fırıncılar federasyonu
fiyat artışı
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin fiyatının 10 lira olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.Balcı, pide fiyatlarına ilişkin NTV yayınında açıklamalarda bulundu.Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230312/izmirde-ramazan-pidesinin-satis-fiyati-belli-oldu-1068152344.html
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ramazan pidesi, türkiye fırıncılar federasyonu, fiyat artışı
ramazan pidesi, türkiye fırıncılar federasyonu, fiyat artışı

Fırıncılar Federasyonu açıkladı: Ramazan pidesi kaç lira olacak?

17:17 14.03.2023 (güncellendi: 17:18 14.03.2023)
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Ramazan pidesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© İHA
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2023 yılının ilk orucu için zaman yaklaşırken, Ramazan pidesi fiyatları gündeme geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin fiyatının 10 lira olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Balcı, pide fiyatlarına ilişkin NTV yayınında açıklamalarda bulundu.
Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı, şunları söyledi:
"Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."
Ramazan pidesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
EKONOMİ
İzmir'de Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
12 Mart, 15:26
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